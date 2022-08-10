Президент Владимир Путин вчера подписал Новую морскую доктрину России.
10 ГЛАВНЫХ ПУНКТОВ НОВОЙ МОРСКОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ
1. Наши национальные интересы в первую очередь сосредоточены на: прибрежной морской зоне; на восточном Средиземноморье; черноморских, балтийских и курильских проливах, мировых водных торговых путях.
2. Желание США доминировать в океане угрожает нацбезопасности России.
3. Риски создает наша зависимость от морской торговли. Ведь против российских судов вводятся санкции.
4. Но деваться некуда — сейчас большинство международной торговли идет по воде, поэтому мы будем и порты развивать, и суда новые строить.
5. Пространства в Арктике так и не были окончательно поделены — это тоже может грозить трудностями, так как другие страны готовы оспорить контроль над севморпутем.
6. При этом, рост популярности перевозок по Северу является нашей государственной целью.
7. Пойманную рыбу максимально будем стараться перерабатывать у себя, а не продавать за границу.
8. На Дальнем Востоке появятся верфи, способные строить большие ледоколы и авианосцы.
9. А на Черном море будет развивать яхтенный туризм.
10. Для Арктики мы начнем делать атомные контейнеровозы, способные ходить через лед.