️Нина Останина: Никакой санитарной чрезвычайщины в России быть не должно!

Друзья! 28 июля Роспотребнадзор заявил (https://t.me/rospotrebnadzor_ru/212), что в России нет необходимости вновь вводить так называемые коронавирусные ограничения, потому что опасность COVID-19 в его нынешнем варианте резко снизилась. Также ведомство напомнило, что пожелания вакцинироваться и ревакцинироваться носят исключительно рекомендательный характер.
Как депутат и председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей считаю данное заявление очень важным в связи с тем, что некоторые российские чиновники регионального уровня (вплоть, кстати, до губернаторов) все время пытаются ввести соответствующие ограничения. После разъяснений со стороны уполномоченного органа федерального масштаба такие чиновники уже не смогут ссылаться "на Москву". А ссылка на ВОЗ не должна работать в принципе, - по понятным причинам!
Так что никакой санитарной чрезвычайщины в России быть не должно!