Учителей и школьников обяжут говорить о важном

Во всех школах России с 5 сентября будут проводить классные часы, посвященные ценностям российского общества, которые закреплены в стратегии национальной безопасности.
Об этом сообщил начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, Министерство просвещения в ходе августовских конференций планирует провести с педагогами подготовительную работу в рамках программы воспитания в школах. Классные часы будут проводиться под названием «Разговоры о важном».
Форматы проведения классных часов, по словам Новикова, будут разными и будут зависеть от возраста школьников.
«Это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», — сказал Сергей Новиков.