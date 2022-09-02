Депутатский прием прошел в Симферополе

Сегодня Юрий Синельщиков, депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству совместно с депутатом Госсовета РК Сергеем Богатыренко, депутатом Симферопольского горсовета Василием Саенко и депутатом Евпаторийского горсовета Оксаной Тараниной провел прием граждан в Симферополе.
В числе вопросов, с которыми граждане обратились к депутату-коммунисту, были проблемы, связанные с застройкой аэропорта «Заводское» в Симферополе, отсутствие нормальной дороги и школьного автобуса в двух селах Симферопольского района.
«Школьники двух сел Обрыв и Новониколаевка добираются до школы и обратно самостоятельно. Автобус отказываются пустить, т.к. дорога находится в ужасном состоянии, ее не ремонтируют, и она даже не стоит на кадастровом учете, - рассказали общественники. – Наши дети попросила обратиться к вам, чтобы помочь решить этот вопрос, потому что местные власти не реагируют ни на постановления прокуратуры, ни на обращения граждан, а дети страдают, пока чиновники перекладывают решение проблемы друг на друга».
Также крымчане рассказали о самовольном строительстве дамбы на реке Курча в Симферопольском районе, в результате которого произошел прорыв дамбы и подтопление домов жителей близлежащего села Перовского сельского поселения.
С вопиющим случаем безответственности и безразличия чиновничьей братии обратились жители Алушты. Граждане приехали просить помощи у депутата Госдумы в решении проблемы расселения или ремонта многоэтажного дома, пострадавшего от взрыва газа еще 15 лет назад.
«В заключениях экспертиз написано, что секция аварийная, прокуратура пишет, что дом признан аварийным в 2020 году. И Аксенов, и Константинов знают об этой ситуации, но никто ничего не делает, - говорят жители полуразрушенного дома. – При этом с нас еще каждый месяц берут деньги за капремонт».
«Какая вам нужна помощь?» - поинтересовался Юрий Синельщиков, получив ответ, подкрепленный обращением граждан о решении вопроса переселения жильцов из аварийной секции жилого многоэтажного дома в Алуште.
Представители общественной организации «Дети войны» попросили помощи в решении вопросов восстановлении справедливости. Также представитель организации Ветеранов и инвалидов войны, обратился с просьбой рассмотреть вопрос о возможности увековечивания памяти нашего земляка Ивана Дмитриевича Папанина, советского исследователя Арктики, доктора географических наук, контр-адмирала, дважды Героя Советского Союза.
«Нет ни улицы, его имени, ни площади, ни памятника, - отметил представитель общественной организации. – Я бьюсь над решением этого вопроса уже два года, но никто не дает мне никакого ответа».
Также был поднят острый вопрос о работе Пенсионного фонда. По словам заявительницы, она не может добиться ответа от данной организации информации о начислении пенсии, стажа, баллов.
«Это очень важный вопрос, который касается миллионов пенсионеров не только Крыма, но и всей России. Все данные, которые были внесены в личный кабинет ПФ, после выхода человека на пенсию обнуляются, убираются и человек не может ни проверить, ни посмотреть, ни посчитать верно или нет начислена ему пенсия», - уточнила гражданка, обратившаяся к депутату.
Несколько человек обратились с проблемами получения материальной помощи, а также вопросами, связанными с жильем: одних выселяют, не предоставляя ничего взамен, другим никак не выделят жилье - 23 года человек стоит на квартирном учете как ребенок-сирота и до сих пор вопрос с предоставлением жилья не решен.
«Есть очередность и социальное жилье, но оно все выдается для нужд сотрудников администрации. Все социальные категории граждан – дети-сироты, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, инвалиды и проч. ждут годами и очередь подвинулась за восемь лет на одного человека», - отметил первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко.
Общественники из Белогорского района рассказали о том, что Горлинское водохранилище отдали в аренду частному лицу под разведение аквакультуры, а водообеспечение из этого водоема осуществляется во все близлежащие семь сел.
«Вода – это стратегический ресурс. Мы все помним засуху прошлого года. а сегодня водохранилище вместе со всеми гидротехническими сооружениями отдано в частные руки под разведение аквакультуры, - уточнили общественники. – Наше крымское руководство при этом никак не реагируют».
Также гражданами, пришедшими на прием, были подняты вопросы по защите экологии в Крыму, в частности, проблема со строительством мусороперерабатывающего комплекса к Ленинском районе Крыма, проблема ликвидации, рекультивации свалок в Республике в целом.
«Мы готовы написать программу по обращению с ТКО, т.к. сейчас у нас ее нет, в результате у нас растут свалки, мусорные полигоны, - уточнили заявители. – Проблема Крыма выделена на уровне правительства Российской Федерации и ее нужно решать».
«Я несколько десятков лет занимаюсь вопросами разрешения проблем граждан. Скажу, что в России можно решить разные проблемы, главное - добиваться этого», - отметил Юрий Синельщиков.
Одной из самых частых жалоб, которые прозвучали на приеме депутата, было полное отсутствие желания работать у местных чиновников всех уровней, кумовство и коррупция, в результате чего люди не могут годами решить многие вопросы и проблемы.