Нововведения в школах с 1 сентября

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал на общероссийском родительском собрании о нововведениях, которые ждут российских школьников в предстоящем учебном году.
Одним из ключевых новшеств, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, станет запрет на использование школьниками телефонов во время занятий, чтобы они не отвлекались. Соответствующая норма прописана в санитарных правилах.
По словам министра, в случае экстренной ситуации позвонить родителям можно будет с разрешения учителя.
Помимо этого, Министерство просвещения подготовило программу внеурочной деятельности, благодаря которой дети смогут освоить многие полезные для себя навыки.
"Мы разработали программы внеурочной деятельности по формированию так называемых навыков для жизни. Это предметы, курсы для формирования функциональной, финансовой грамотности, навыков предпринимательства", — сообщил Кравцов.
Кроме этого, в течение двух-трех лет будет проведено постепенное сокращение числа учебников до одного на предмет.
Что касается использования электронных учебников и тетрадей, то такую возможность в министерстве не рассматривают.
"Никаких электронных учебников взамен бумажных быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может. Обычные тетради, обычные учебники, ручка", — подчеркнул Кравцов.
Также с нового учебного года в школах появится историческое просвещение с первого класса: сам урок истории будет в прежнем формате, но усилят историческую составляющую в рамках таких предметов, как "Русский язык", "Окружающий мир", "Основы религиозных культур и светской этики", "Обществознание" и "География". Помимо этого, будут проводиться киноуроки на исторические темы.
Также перед занятиями по понедельникам в школах будут исполнять гимн и поднимать флаг. Наряду с этим в начале недели будет проходить урок "Разговор о важном" во всех школах в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность. Министр сказал, что его запустят по просьбам учителей: школьники задавали им много вопросов про обычную жизнь и человеческие ценности.