Поздравление МОО «Союз Советских офицеров» с юбилеем СССР

100 лет назад, 30 декабря 1922 г., на мировой карте появилось новое государство - Союз Советских Социалистических Республик!
Уникальное объединение социалистических государств, позволившее нищим и отсталым окраинам бывшей царской России перейти на индустриальный путь развития, развить сельское хозяйство, создать многонациональную культуру, достигнуть среднего уровня жизни. В результате Россия из аграрной страны, какой она являлась до Великой Октябрьской социалистической революции, к концу 1930-х годов стала индустриально-аграрной державой с огромным потенциалом.
В результате индустриализации, планового ведения хозяйства, социалистической собственности, по объёму промышленного производства СССР вышел на первое место в Европе и на второе - в мире, обогнав Англию, Германию, Францию и уступая лишь США. Доля Союза Советских Социалистических Республик в мировом промышленном производстве достигла почти 10%. Модель социалистической экономики продемонстрировала высокую эффективность.
Уже в 1942 г. СССР превзошёл Германию по выпуску танков в 3,9 раза, боевых самолётов в 1,9 раза, орудий всех видов в 3,1 раза. При этом быстро совершенствовалась организация и технология производства: в 1944 г. себестоимость всех видов военной продукции сократилась по сравнению с 1940 г. в два раза.
Несмотря на то, что в 1943 г. СССР производил только 8,5 млн. тонн стали (по сравнению с 18,3 млн. тонн в 1940 г.), в то время как германская промышленность в этом году выплавляла более 35 млн. тонн (включая захваченные в Европе металлургические заводы), несмотря на колоссальный урон от немецко-фашистского вторжения, промышленность СССР смогла произвести намного больше вооружения, чем германская.
Благодаря завоеваниям социализма СССР смог отстоять свою независимость и свободу, разбить фашистскую Германию и милитаристскую Японию, а по сути, все агрессивные силы империалистического мира. После войны, уже в 1947 г., Советский Союз первым в мире отменил карточную систему. Началось снижение цен! В 1952 году стоимость хлеба составила 39% от цены конца 1947 года, молока - 72%, мяса - 42%, сахара - 49%, сливочного масла - 37%. В эти же годы цена на хлеб выросла на 28% в США, на 90% в Англии, во Франции - более чем вдвое; стоимость мяса в США выросла на 26%, в Англии - на 35%, во Франции - на 88%.
Если в 1948 г. в Советском Союзе реальные зарплаты в среднем были на 20% ниже довоенного уровня, то в 1952 г. они уже превышали довоенный уровень на 25%.
5 марта 1953 года умер продолжатель дела В.И. Ленина, строитель и Верховный Главнокомандующий СССР Иосиф Виссарионович Сталин. Его преемники не смогли соединить преимущества социализма с переходом на интенсивные методы развития, темпы роста стали замедляться, а потом начался период нестабильности. Этим воспользовались внутренние и внешние враги нашей Советской Родины. Это привело к тому, что 1988 - 1990 годы ряд союзных республик объявили приоритет своего законодательства над общесоюзным. На территории СССР был разожжён ряд межнациональных конфликтов - в Прибалтике, в Приднестровье, в Средней Азии, в Карабахе… Сегодня на братской Украине поднял голову бандеровско – фашистский режим!
Предпринятая Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 августа 1991 года попытка остановить развал СССР не увенчалась успехом. Правящая партия – КПСС, центральный нерв всей системы управления, была запрещена.
Главы Белоруссии, России и Украины Ельцин, Кравчук и Шушкевич в декабре 1991 года в Беловежской пуще заявили о роспуске СССР, что носило антиконституционный характер! Решение было принято под давлением внешних сил и отвечало интересам империалистических государств, и прежде всего – США.
В результате Союза Советских Социалистических Республик не стало, а Россия потеряла свою независимость. Её экономика в настоящее время носит ярко выраженный экспортно-сырьевой характер, что характерно для колониального государства. За 30 лет её охватывает уже четвёртый кризис. Сокращается рабочий персонал промышленных предприятий, увеличивается число закрытых общеобразовательных, научных и культурных учреждений, растут цены на продовольственные товары и услуги ЖКХ. Наша страна погрузилась в «демографическую яму». Падают реальные доходы населения…
Дела у «партии власти», которая связала своё благополучие с «рекомендациями» Международного валютного фонда и других наднациональных структур, идут с каждым годом всё хуже: растёт коррупция, снижаются бюджетные поступления, падает исполнительность чиновничьего аппарата, происходит снижение роста ВВП.
Стране навязываются изжившие себя мифы - либерализм, антисоветизм и антикоммунизм. Происходит свёртывание демократии и гласности, нарастают реакционные тенденции во внутренней политике. Власть не гнушается клеветой и открытыми провокациями против КПРФ и её сторонников. С экранов телевизоров ежедневно льётся грязь на советскую историю, провластные СМИ нам навязывают «нужные» цифры и политинформацию, распространяются «страшилки» о «звере» - коронавирусе…
Нужны срочные и решительные перемены социально-экономического курса, на которые власть не решается и не предпринимает никаких реальных мер! Советские офицеры и патриоты нашей многострадальной страны считают, что только воссоздание обновлённого СССР, утверждение общественной собственности на основные средства производства, восстановление социализма и Советской народной власти, государственное регулирование экономики вплоть до введения планового хозяйства, строгая дисциплина и персональная ответственность чиновников за порученное дело, могут спасти Россию!!!
Дорогие товарищи! Поздравляю Вас со 100-летней годовщиной рождения нашей Советской Родины!!!
Правда за нами! Опыт строительства коммунизма у нас есть!
А значит, и Победа будет за нами!!!
Да здравствует, возрождённое социально-ориентированное государство - СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!!!
Командующий ВВО ССО, Председатель Краевого Совета ПРО МОО «Союза Советских офицеров» России; член ЦИК МССО и ЦС ССО России; член исполкома ДПА; Председатель КС ПКО ООД «ВСД «Русский Лад», Председатель Правления Приморского краевого Движения «За объединение братских народов СССР», профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка России В.В. Гришуков