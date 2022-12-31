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суббота, 31 декабря 2022 г.

Новогоднее поздравление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Дорогие товарищи! Друзья! Соотечественники!

 

Уходящий 2022 год во многом — а точнее в главном — изменил нашу жизнь.

 Поколение детей войны впервые после Победного 45-го снова соприкоснулось с военной тревогой и ожиданием мира.

 Поколения, рожденные после Великой Отечественной войны, впервые ощутили наш Бессмертный Полк как живую реальность.

 В генетической памяти нашей доблестной российской молодежи — добровольцев и мобилизованных в ходе Специальной Военной Операции, ясно зазвучал голос Матери-Родины, которая зовет их на подвиг.

 Мы, коммунисты, ответственно завершаем этот год в заботах о максимальной помощи фронту, формируя гуманитарные конвои для сражающегося многострадального Донбасса и нашей Армии.

 Мы делаем всё, чтобы дети, пережившие годы и месяцы бомбежек, с нашей помощью смогли встретить Новый Год в Подмосковье и других городах. России — с нарядной елкой, ароматными мандаринами, ласковыми песнями, а самое главное — рядом с заботливыми и любящими соотечественниками.

 Да, нам достался трудный год!

 Но он заставил каждого из нас ответить на вопрос — кто мы? Что значит для нас Родина? Как нам жить дальше?

Он заставил нас вспомнить тех русских и российских героев, кого в роковом

41-ом году назвал И.В. Сталин, обращаясь к нашим отцам, дедам и прадедам:

Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила

Кутузова и других.

 Этот год напомнил нам о высших человеческих ценностях — дружбе, товариществе, бескорыстии, высоком служении Родине.

 Мы вспомнили и ощутили кровное родство с «Молодогвардейцами» и Александром Матросовым, Зоей Космодемьянской и Николаем Кузнецовым, Алексеем Маресьевым и Валентиной Гризадубовой.

 А многим из наших соотечественников, впервые может быть, стало ясно, с чего начинается Родина...

А Новый год — во что бы то ни стало — будет с нами! Мы встретим его душой рядом с теми, кто защищает сегодня русский мир и нашу русско-советскую цивилизацию.

 Пусть же он всем принесет здоровье и надежду!

 И даже если мы будем встречать его скромнее и строже, чем в прежние годы — пусть он будет общим, дружеским и искренним. Таким, каким запомнился он нам в повести замечательного советского писателя Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Финал этой повести как будто укрепляет наш дух сегодня: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, счастливую землю, которая зовется Советской страной».

 Мы торжественно завершаем уходящий год важнейшей исторической датой нашей Родины - 100-летием образования Союза Советских Социалистических Республик.

 С наступающим 2023 годом, дорогие мои соотечественники — с непоколебимой верой в наше правое дело и нашу Победу!

 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

 

 

 