Донецк, 9 Мая

Вторник ознаменовался памятными мероприятиями по случаю 78-й годовщины Победы Красной армии в Великой Отечественной войне — в Москве состоялся традиционный парад Победы, в республике — тематический автопробег, возложение цветов к мемориалам ВОВ и поздравления ветеранов. Вместе с тем, украинские боевики в праздник продолжили обстреливать территорию республики.
Памятные мероприятия, митинги и празднования по случаю 78-й
годовщины Победы Красной армии в Великой Отечественной войне 9 мая прошли по
всей стране и далеко за ее пределами. На акцию «Бессмертный полк» с
георгиевскими ленточками на груди вышли жители Берлина (Германия), Кишинева
(Молдавия), Софии (Болгария), Еревана (Армения) и даже Украины: неравнодушные
люди возлагали цветы к памятникам советским воинам, которые еще не успел
уничтожить киевский режим.
В Москве состоялся традиционный торжественный военный парад,
в ходе которого выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что Россия
обязательно защитит жителей Донбасса и обеспечит свою безопасность.
По словам президента, жители страны гордятся участниками
специальной военной операции на Украине и готовы их всячески поддерживать. Он
также приветствовал участников спецоперации, которые приехали на парад, в том
числе бойцов Донецкого и Луганского корпусов ВС РФ.
Врио Главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении на фоне
мемориального комплекса «Саур-Могила» заявил, что подвиг Красной армии в ВОВ
для современной России является источником веры в новую победу.
В Донецке прошла акция «Бессмертный автополк». Автомобилисты
с портретами героев на машинах и красными знаменами преодолели маршрут от
центра республиканской столицы до мемориального комплекса «Саур-Могила».
Не помню ни одного года, когда в Донбассе бы не отмечали
День Победы. Будь-то горячий 2014-й, когда обезумевшие от победы на майдане
националисты пошли войной на ДНР и ЛНР, или ковидный 2020-й, когда
рекомендовано было оставаться дома из-за распространения известного вируса, или
период СВО, когда вся территория республики находится в зоне поражения
украинской артиллерии, – ни одна из причин не была достаточно весомой, чтобы
жители Донбасса решили не праздновать 9 Мая.
На фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ,
которое, если верить украинским ресурсам, должно начаться со дня на день,
сложно было представить, что люди все же решатся на массовые собрания. Тем
более, власти еще год назад отменили любые подобные мероприятия, но рядовые
жители все же не могут в этот день оставаться дома.
По дороге на «Саур-Могилу» встречали несколько колон
автомобилей с флагами России, ДНР и Знаменем Победы. Автопробеги по случаю Дня
Победы в ДНР стали проводить накануне самого торжества. Даже по улицам Донецка
автомобили проезжали с флагами и советской символикой на бортах. Точно такая же
колонна направилась к кургану, который в 2014 году стал полем битвы с
украинскими националистическими бандформированиями.
На восстановленном мемориальном комплексе, который открыли
вновь в 2022 году, на 9 Мая не планировалось никаких официальных мероприятий. В
нынешних обстоятельствах это крайне опасно, учитывая, что украинские боевики
намеренно наносят удары по тем местам, где могут собираться гражданские.
Поэтому власти ДНР не стали организовывать какие-либо концерты. И тем не менее,
это не остановило жителей республики. Целыми семьями, в том числе и с детьми,
они поднимались на легендарную вершину, возлагали цветы, фотографировались у
стелы.
Из-за угрозы артударов со стороны ВСУ было принято решение
акцию «Бессмертный полк» проводить в электронном формате. Каждый желающий может
опубликовать снимки своих родственников, принимавших участие в Великой
Отечественной войне, на своих страницах в социальных сетях. И все же офлайн
жители ДНР почтили память своих предков – разрозненно люди несли снимки людей,
которые подарили всему миру Победу над фашизмом.
Мусульмане Донецкой Народной Республики помолились на «Саур-Могиле»
за павших воинов, погибших во Второй мировой войне и в ходе проведения СВО. Многие
из присутствующих – сами участники СВО.
Мы едины и в этом наша сила.
Правда за нами. Враг будет разбит.
Внешкорр газеты «Коммунист Крыма» Николай
Молодцов-Шамсутдинов