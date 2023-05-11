Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков!

Дорогие читатели!
Праздник Великой Победы – один из самых почитаемых и священных в нашей стране. Он объединяет все поколения: отцы и деды, внуки и правнуки, все с чувством щемящей гордости в этот день вспоминают тех, кто сражался за мир на нашей земле, за само право жить! Знамена Победы, фотографии бойцов и тружеников тыла, георгиевские ленточки на груди и море цветов у памятников защитникам Родины. И одними из первых в этих рядах всегда были и будут коммунисты, для которых красное Знамя Победы не только символ ушедшей эпохи, но и знак для движения вперед к процветанию страны и ее народа. Об этом и многом другом сказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, поздравив всех с праздником Великой Победы.
Именно уважение к памяти павших героев стало отправной
точкой для старта нового патриотического проекта по установке в Симферополе
стелы партизанам и подпольщикам. Как она будет выглядеть и где ее планируют
установить, читайте в нашем материале.
Мы живем в очень ответственный период, когда просто
необходима консолидация всего общества. И это должно быть не только объединение
вокруг помощи фронту, но и обеспечение безопасности тыла. Мы, гражданские,
находясь на своем месте, должны быть надежной опорой для наших военнослужащих и
их семей. Так считает лидер крымских коммунистов Сергей Богатыренко. В этом
номере он затронул важную и нужную тему, касающуюся патриотизма, безопасности и
неравнодушия.
Продолжая эту тему, на страницах нашего номера, мы расскажем
о том, с какими проблемами жители Черноморского района пришли на прием к
депутату Госсовета РК от КПРФ Илье Донченко. Врачи и пенсионеры, спортивные
тренеры и предприниматели не могут получить внятного ответа от чиновников,
которые не хотят или не могут решить их проблемы. В итоге, помощь и поддержку
люди всегда могут найти у депутатов-коммунистов.
Также кандидат в депутаты по Добровскому одномандатному избирательному
округу № 20 Симферопольского района от КПРФ (Госсовет РК) Владимир Шереметьев
посетил поселок Мирное и своими глазами увидел состояние дел в этом населенном
пункте и поразился результатам работы ответственных лиц. Думаем, вам тоже это
будет интересно.
Помимо этого, мы сделали обозрение законов и нововведений,
которые коснутся всех россиян в ближайшее время. Наши авторы рассказали об
интересных событиях, происходящих рядом с нами. В частности, статистика говорит
о том, что редкий крымчанин доживает до пенсии. Что может изменить эту
ситуацию, читайте в нашем материале.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»