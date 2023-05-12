В Донецке отметили День республики

Жители ДНР 11 мая отметили главный государственный праздник — День республики. И впервые в статусе признанной Россией страны. Но масштабных шествий и митингов, как это было все прошедшие восемь лет сегодня не будет по соображениям безопасности сказываются условия военного времени.
Владимир Путин в поздравлении, направленном главе ДНР Денису Пушилину, выразил уверенность в победе общими усилиями. Он отметил, что сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы жители республики могли жить свободно и мирно, со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией.
А в Донецке одна из городских площадей получила имя Героя России, погибшего в первый день спецоперации на Украине — старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. На церемонию собрались сотни человек — наши военнослужащие, бойцы Народной милиции и местные жители.
Табличку с именем десантника установили — его отец и глава республики. Во время ожесточенного боя офицер спас жизни своих сослуживцев, но сам получил тяжелые ранения. До последней минуты он прикрывал отряд, а потом подорвал себя и окруживших его националистов. Владимир Путин присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно.
К празднику подготовили много мероприятий. В основном все они прошли в онлайн-формате. Например, на одной из платформ была доступна выставка молодых художников об истории родной земли.
Другая виртуальная экспозиция посвящена защитникам Донбасса и трудном пути становления республики. История нашего нового субъекта началась 11 мая 2014 года, когда состоялся референдум о самоопределении ДНР и ЛНР. На нем решили дальнейшую судьбу. В Донецкой народной республике за новый статус высказались почти 90% жителей.
Внешкорр газеты "Коммунист Крыма" Николай Молодцов-Шамсутдинов