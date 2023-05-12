Внимание, конкурс!

Центральный Комитет Ленинского комсомола при поддержке Отдела ЦК КПРФ по работе с женскими и детскими общественными организациями запускает творческий конкурс «Не расстанусь с комсомолом» к 105-й годовщине со дня образования Ленинского комсомола.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1–11-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
Сроки проведения Конкурса: с 1 мая по 10 октября 2023 года.
Конкурс проводится по двум категориям - индивидуальная и групповая (не более 5-ти авторов одной работы) по двум номинациям для четырех возрастных групп: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, 15-18 лет.
I номинация - Литература (Фотолетопись)
Темы: «Каждый отважный – встань с нами рядом», «Юность комсомольская моя», «Что такое комсомол?»
II номинация - Изобразительное искусство.
Темы: «Любовь, комсомол и весна», «И это все о нем», «Они были первыми».
С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о Конкурсе по ссылке