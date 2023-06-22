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четверг, 22 июня 2023 г.

Керчане помнят скорбную дату

Коммунисты Керченского городского отделения КПРФ совместно с членами ВСД «Русский Лад» возложили цветы в сквере «Летчиков» к памятнику летчикам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

По традиции, ежегодно 22 июня в день начала ВОВ в этом сквере поминали всех погибших в этой страшной войне, наливали боевые 100 грамм и раздавали пирожки. Но в связи с известными событиями, все мероприятия отменены, сегодня здесь царит тишина, тем не менее коммунисты Керченского городского отделения КПРФ пришли сюда отдать дань памяти павшим, возложили цветы и почтили всех погибших минутой молчания. Вечная память героям.

Первый секретарь Керченского ГО КПРФ Марина Милютина