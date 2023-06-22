День пямяти и скорби в Джанкое

Джанкойские коммунисты совместно с советом ветеранов города провели памятные мероприятия, посвященные всероссийскому Дню памяти и скорби.
22 июня в 10 часов утра мероприятия открылись митингом у памятного
камня погибшим в годы Великой Отечественной войны, митинг открыли тов. Садыков
Х. С. председатель совета ветеранов города и первый секретарь Джанкойского
отделения КПРФ тов. Артемьев Л.Г. Собравшиеся горожане читали патриотические
стихи времен войны, вспоминали свое военное детство, совместно спели военные
песни. Митинг закрылся возложением цветов к памятному камню.
Далее ветераны и все желающие жители города прошли к
расположенному рядом Джанкойскому историко-краеведческому музею, где директор
музея провела увлекательную экскурсию о жизни и подвигах героев Советского
Союза города Джанкоя.
Пресс-служба Джанкойского ГО КПРФ