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четверг, 22 июня 2023 г.

День пямяти и скорби в Джанкое

 Джанкойские коммунисты совместно с советом ветеранов города провели памятные мероприятия, посвященные всероссийскому Дню памяти и скорби.

22 июня в 10 часов утра мероприятия открылись митингом у памятного камня погибшим в годы Великой Отечественной войны, митинг открыли тов. Садыков Х. С. председатель совета ветеранов города и первый секретарь Джанкойского отделения КПРФ тов. Артемьев Л.Г. Собравшиеся горожане читали патриотические стихи времен войны, вспоминали свое военное детство, совместно спели военные песни. Митинг закрылся возложением цветов к памятному камню.

Далее ветераны и все желающие жители города прошли к расположенному рядом Джанкойскому историко-краеведческому музею, где директор музея провела увлекательную экскурсию о жизни и подвигах героев Советского Союза города Джанкоя.

Пресс-служба Джанкойского ГО КПРФ