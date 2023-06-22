Выбирай помощь себе, а не олигархам!

Сегодня познакомим вас с Василием Николаевичем Саенко, депутатом Симферопольского городского совета, первым секретарем Симферопольского городского отделения КПРФ, председателем Ассоциации поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники сельхозмашиностроения Республики Крым. Его кандидатуру на довыборы в депутаты Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 19 выдвинул Крымский реском Коммунистической партии Российской Федерации.
— Василий Николаевич, сейчас вы являетесь депутатом Симферопольского
горсовета. Скажите, это первый ваш опыт депутатской деятельности?
— Да, четыре года назад депутатом я стал впервые. Избиратели
отдали за меня свои голоса, чтобы я представлял их интересы в Симферопольском
городском совете. За это время я принимал активное участие в работе городского
совета, предлагал множество изменений в законодательные акты, принятие которых позитивно
отразилось на жизни горожан. Например, были рассмотрены и приняты решения
Симферопольского горсовета «О бюджете муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов», «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым», «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», «Об утверждении
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования
городской округ Симферополь», «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства в муниципальном образовании городской округ
Симферополь», «Об утверждении Порядка перемещения отходов строительства, сноса
зданий и сооружений, в том числе грунтов в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым» и ряд других.
— Какие вопросы являются основными в работе депутата горсовета и что
вам дал опыт такой работы на местном уровне?
— Пожалуй, главными вопросами в работе депутата горсовета
является создание социально-экономических условий для нормальной жизни жителей,
возможности для достойной работы и полноценного отдыха. После Крымской весны, в
результате которой полуостров перешел под юрисдикцию Российской Федерации,
многие проблемы начали решаться. Но, к сожалению, решаются бессистемно. А в
итоге — распыление капиталовложений, постоянные столкновения корпоративных и
бизнес-интересов, подковерная борьба и прочие негативные явления. В результате
становится крайне проблематичным исполнение того главного, для чего мы сюда
избраны — повышения качества жизни людей.
Считаю, что депутатскому корпусу города нужно активно
разбираться в причинах нарастания явлений и вырабатывать меры по их
минимизации. По моему мнению, одна из главных причин нарастания негативных
явлений — отсутствие четкого плана развития хозяйственного комплекса. Плана,
выработанного учеными, производственниками, строителями, коммунальщиками и
экономистами. Плана, ставящего интересы развития хозяйственного комплекса выше,
чем интересы корпораций и бизнесменов, у которых цель — получение необоснованной
прибыли, не обращая внимания на весь спектр научного и социального развития.
Плана, в основу которого будут положены современные научные подходы к
всестороннему развитию хозяйственного комплекса. Именно в выработке такого комплексного
плана залог развития нашей страны в целом. В процессе создания и воплощения
этого плана необходимо творчески переработать советский опыт комплексного
планирования. И главное — его должны выработать люди, для которых интересы
общества, по крайней мере, соизмеримы с личными. Люди, не пораженные
либерализмом, бизнес-интересами, русофобией и антисоветчиной. А главное —
компетентные.
Если подобный план не будет выработан и осуществлен, то
хаотичные явления в развитии будут нарастать. Вне зависимости от личностей и
партийной принадлежности депутатского корпуса и глав администраций. Ибо тогда
мелкие разборки, лоббирование бизнес-интересов сделают невозможной реализацию масштабных
мер по улучшению качества жизни и модернизацию.
Масштабная модернизация крайне необходима. Иначе ситуация
станет еще более катастрофической.
— КРО КПРФ выдвинуло вашу кандидатуру на довыборы в депутаты Государственной
Думы ФС РФ по 19-му одномандатному округу. Почему вы решили идти в Госдуму?
Какие цели вы ставите перед собой в случае победы?
— Время не ждет, и опыт работы депутата на местном уровне
дал мне понимание, почему нужно идти в Госдуму. Потому что мне небезразлична
судьба России в деле созидательной работы по формированию научно обоснованных, подтвержденных
практикой социально-экономических условий развития нашего общества, обеспечения
достойного уровня жизни.
Планирую, в случае победы, выступить инициатором разработки
«Программы новой экономической политики развития», чтобы сделать нашу страну
финансово самодостаточной, значительно улучшить социально-экономическое
положение городов и поселков, обеспечить разработку сбалансированного бюджета.
Среди главных направлений программы — возрождение
промышленного производства, села, курортно-рекреационного комплекса страны.
Особой заботой будет сфера социальной политики и государственного устройства.
— Расскажите подробнее о ваших планах, что конкретно и в какой отрасли
вы хотите изменить?
— Например, в плане возрождения промышленного производства
сделаю упор на восстановление военно-промышленного комплекса как залога
безопасности и стабильности нашей Родины.
Безусловно, учту
возможности и резервы развития предприятий местных промышленностей нашей страны
и нашей Республики.
Во времена СССР эта отрасль была самым мощным производственным
комплексом Крыма, насчитывающим около двух десятков объединений и заводов, полсотни
проектно-конструкторских, научно-исследовательских, испытательных и других организаций,
а также подразделений оборонной промышленности. В крымской «оборонке» в
середине 80-х годов трудились до ста тысяч рабочих и инженерно-технических
работников. Наиболее весомую часть составляли предприятия Министерства
судостроительной промышленности СССР. Напомню, что в 80-е годы жизнь кипела не
только в производственных коллективах, но и в малочисленных подразделениях.
Например, Центр дальней космической связи, филиалы вертолетных заводов, завод
«Вымпел» и др.
А сколько предприятий не вступили в строй из-за развала
Советского Союза! В Симферополе на Петровских скалах до сих пор высится
заброшенная коробка девятиэтажного корпуса завода Научно-исследовательского
технологического института функциональной микроэлектроники. Строители успели
построить за счет средств, выделенных на развитие НИТИФМ, лишь поликлинику № 2
на ул. Лермонтова.
Еще более удручающая судьба постигла завод «Альбатрос» в
Керчи. Завод создавался, как «военный», занимающийся точным машиностроением.
Здесь создавали сложнейшее радиотехническое и навигационное оборудование и
аппаратуру для гражданских и военных судов. Ныне заброшен и разграблен.
Далее. Считаю, что
возрождение села — залог процветания страны. Я предложу власти действенные меры,
как возродить село.
Основными направлениями подъема села может и должно стать
возрождение крупных коллективных хозяйств, создание народных предприятий по
примеру совхоза им. В. И. Ленина в Московской области под руководством П. Н.
Грудинина; доведение финансирования агропромышленного комплекса до 10 % от
внутреннего валового продукта станет серьезным вкладом в развитие современной
социальной инфраструктуры села, подготовки кадров для отрасли.
Моей принципиальной позицией в данной сфере являются
проведение модернизации агропромышленного комплекса на основе крупного
товарного производства, комплексной механизации и внедрение передовых
технологий; развитие экономики села за счет создания и развития крупных
коллективных хозяйств с высоко технологическим уровнем сельскохозяйственного
производства; восстановление сельской социальной инфраструктуры. Для чего в
полной мере необходимо обеспечить сельских специалистов жильем, школами,
медицинскими учреждениями, детскими садами и яслями; установление моратория на
банкротство сельскохозяйственных предприятий, постоянного использования
процедур финансирования оздоровления хозяйств за счет средств бюджетов всех
уровней, исключение любых возможностей рейдерских захватов земли
сельскохозяйственных организаций.
Также считаю, что
залогом счастливой и здоровой нации является возрождение курортно-рекреационного
комплекса страны.
Для этого я предлагаю комплексный подход повышения
экономической эффективности использования большого потенциала
санаторно-курортного, рекреационного и туристического комплекса страны. Для
этого нужно восстановить круглогодичную деятельность специализированных
санаториев для детей и взрослых, расширить период работы иных санаториев,
пансионатов, домов отдыха и объектов приема туристов. Разработать новые
медицинские методики и технологии санаторного лечения хронических заболеваний,
расширить использование имеющихся уникальных природных ресурсов. Заключить
договора сотрудничества в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха
работников предприятий и их детей крупных промышленных центров Российской
Федерации. Обеспечить сохранность уникальной российской природы, особо
охраняемых территорий и заповедников. Предотвратить уничтожение заповедников,
парков и скверов, варварскую застройку ценных земель. Установить мораторий на
приватизацию и продажу санаториев, здравниц, лечебных и детских лагерей.
Кроме того, считаю, что особой заботой должна стать сфера
социальной политики, где необходимо в первую очередь совершенствовать нормы
социальных гарантий и решать комплексно вопросы воспитания и образования,
медицинского обслуживания, обеспечения доступным жильем молодых семей. Также
обеспечить достойную жизнь всем трудящимся, ветеранам и молодежи.
А вот в сфере государственного устройства необходимо
внедрить строгое соблюдение основного закона Конституции Российской Федерации и
принятие законов и правовых актов, не противоречащих Конституции. Кроме того,
вижу необходимость более широкого участия в управлении представителей всех национальностей.
— Сейчас по всему миру идет подъем левого движения, социалистических и
коммунистических партий. Как вы считаете, сейчас левые настроения в обществе, в
целом, и в Крыму, в частности, достаточно сильны?
— Ухудшение качества жизни населения всегда вызывало
сомнения в правильности выбора курса руководства страны. А мы с вами видим, что
несмотря на все отчеты и тысячи законов, простой человек становится все менее
защищенным, все менее счастливым и здоровым в нынешнем капиталистическом
обществе. Победа в борьбе за построение государства обновленного социализма —
это не просто вопрос политического успеха его сторонников.
Это вопрос
национального спасения и возрождения России.
КПРФ подтверждает убеждение коммунистов в необходимости
соединения социально-классовой и национально-освободительной борьбы. Паразитическая
суть мирового капитала осталась неизменной. Дальнейший общественный прогресс
невозможен без уничтожения капитализма, который ведет к дестабилизации, войнам,
моральной деградации общества, разрушению окружающей среды.
— Может быть та самая смена курса, которую предлагает КПРФ, возможна
уже в ближайшее время?
— Социализм — единственная альтернатива упадку и деградации.
Только приняв эту альтернативу, страна сможет реализовать программу преодоления
кризиса и избавления от массовой бедности и нищеты.
Только совершив левый
поворот, Россия сумеет выйти на путь возрождения и успешного развития.
Необходимо напомнить, что в советское время была целевая
программа развития сельского хозяйства Крымской области. Государство учитывало
уникальные климатические и природные достоинства нашего полуострова. Основным
считалось развитие сельского хозяйства, во всех сельхозугодьях Крыма была
создана сеть насосных станций, питающая систему принудительного орошения почвы.
Все водоемы, дороги, города и поселки Крыма были обсажены плодовыми лесополосами,
защищающими от холодных воздушных масс и сохраняющих влагу в почвах. Огромные
материальные ресурсы вкладывались в технику, запчасти, ГСМ. Для работников
колхозов и совхозов строились квартиры, ясли, детские сады, больницы,
многочисленные здравницы. Из года в год повышалась заработная плата, а цены на
сельхозпродукцию в СССР не менялись 30 лет. Сейчас все по-другому. Несмотря на
то, что природные условия Крыма идеально подходят для развития сельского
хозяйства — выращивания зерновых, разведения молочного стада, посадки садов и
виноградников, развития пчеловодства, и хотя Крым находится в составе России
уже девять лет, за все эти годы руководство нашей республики не смогло
выработать целевую программу развития сельского хозяйства и поддержки местных
производителей сельскохозяйственной техники, запчастей и комплектующих.
Руководство Республики Крым за все эти годы показало свою полную некомпетентность
в деле управления Крымом и довело наш регион до засухи, чего раньше никогда не
было. Руководство Республики Крым даже не пыталось убедить Центр в том, что
Крым требует вложения целевых средств в сельское хозяйство, которое может
прокормить не менее 20 млн человек. Огромные деньги были потрачены на
глобальные строительные проекты, которые не дают никакой прибыли, миллионы и
миллиарды рублей были потрачены на укладку асфальта, плитки, установку новых бордюров,
фонарных столбов и оград из оцинкованного железа. При этом Республика Крым не
может прокормить свое население продукцией, вырабатываемой в своей
сельскохозяйственной отрасли, и мы являемся нахлебниками и бедными родственниками
на шее у России.
— Президент и правительство РФ постоянно настаивают на проведении
политики импортозамещения, что оправдано в нынешней ситуации. Как, по вашему
мнению, обстоят с этим направлением дела на Крымском полуострове? Что мы стали
производить своего нужного и важного для Крыма и России?
— Очень хороший вопрос. Давайте подсчитаем. Например,
возьмем сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Сельхозугодия
Крыма составляют 1,7 млн га из них пашня занимает 1,2 млн га, сельское
население Республики Крым насчитывает примерно 937 тыс. человек. При этом
производство сельскохозяйственной продукции составляет всего чуть больше 6 %
валового регионального продукта Республики Крым. Если вспомнить времена
Советского Союза, то сельское хозяйство Крымской области давало 65 % валового
регионального продукта. При этом производителей сельскохозяйственной продукции
в то время было в 15 раз больше, чем сейчас. Это значит, что тогда сельское
хозяйство Крымской области выращивало и производило в 10 раз больше, чем
сейчас.
К примеру, сейчас только производство зерна на 100 %
покрывает потребности жителей Крыма, которых в Крыму порядка двух миллионов, а
нынешний валовой региональный продукт составляет только 6 %, а при СССР он был
в 10 раз выше, значит, по самым приблизительным подсчетам, при СССР в Крымской
области выращивалось хлеба не меньше чем на 15 млн человек. В Крымской области
при СССР было до 500 колхозов и совхозов (предприятий государственной собственности),
причем каждое десятое предприятие было миллионером, а советский рубль тогда
стоил дороже доллара США.
Далее, в те времена в Крыму отдыхало до 9 млн граждан СССР.
Многие из них ехали к морю через Симферополь, и во время летнего сезона все эти
люди по большей части питались продуктами, произведенными в Крымской области. Сейчас
наблюдается противоположная картина — большая часть продуктов, продающихся в
магазинах и на рынках Республики Крым, привозится с материка, а Республика
полностью зависит от Центра и является дотационным регионом Российской
Федерации.
Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства
РК, самообеспеченность Крыма сельскохозяйственной продукцией примерно
составляет: 120 % — птица на убой, 100 % — хлебные продукты, 75 % — фрукты и
ягоды, 75 % — свинина, 70 % — овощи и бахчевые, 55 % — яйцо, 45 % — картофель,
32 % — молоко.
Сегодня проблема
нехватки молочных продуктов в Республике Крым требует более подробного освещения.
Для того, чтобы дети выросли здоровыми и сильными, они
должны питаться молочными продуктами, а пенсионерам нужно есть творог и пить
кефир с ряженкой. Но Республика Крым только на 32 % покрывает свои потребности
в молоке. Сравните — в Крымской области только в колхозах и совхозах было 370
тыс. коров, а сейчас во всем Крыму всего 52 тысячи коров. Теперь понятно,
почему в Республике Крым сливочное масло и сыр сейчас стоят до 1 тыс. руб. за
кг, сметана до 500–600 руб. за кг, творог — 400 руб. за кг, а молоко — 100 руб.
за литр. Откуда у крымского пенсионера, получающего 11–15 тыс. руб. пенсии,
будут деньги на молочные продукты? А как кормить детей, если родители получают
зарплаты по 30 тыс. рублей?
Если брать производство яиц, то в советские времена птицефабрики
Крымской области производили их огромное количество, а сейчас мы только на 55 %
покрываем свои потребности в яйцах и потому, что половина этой продукции в
Крыму привозная, самая малая цена десятка яиц составляет 70 руб. Можно
вспомнить и то, что крымские производители яиц уже почти все уничтожены, даже
такая известная птицефабрика «Южная» сейчас уже не работает. Каждый год в Крыму
в апреле проходит повышение цен почти в два-три раза на свеклу, морковь, лук,
картофель и капусту — это потому, что наше сельское хозяйство производит этих
овощей в два раза меньше от потребности Республики Крым. Сейчас лук в магазине
стоит около 80 руб. за кг, все это потому что лук не вырастили. И еще у нас нет
в достатке овощехранилищ.
Также, хотя по данным Министерства сельского хозяйства,
Республика Крым на 100 % покрывает свои потребности в хлебопродуктах, но хлеб у
нас продается очень низкого качества, батоны и выпечка не могут быть из муки
высшего сорта, такие они малоприятные на вкус. С крымских прилавков исчезли
длинные макароны Симферопольской макаронной фабрики, которая работала на
итальянском оборудовании и делала макароны только из пшеницы твердых сортов.
В нынешнее время Крым не может похвастаться своим
садоводством и виноградарством. В Крымской области было 85–90 тыс. га садов,
160–180 тыс. га виноградников, из них 80 % плодоносящих, а сейчас садов
осталось чуть более 10 тыс. га, а виноградников 30 тыс. га. Не удивительно, что
цена яблок у нас сейчас в Крыму доходит до 200 руб. за кг., а виноград в сезон
стоит 150 руб. за кг.
Если говорить о технической обеспеченности сельского
хозяйства Крымской области, то достаточно вспомнить, что тогда в Крыму на полях
работало 26 тыс. тракторов, а сейчас в Крыму всего 6 тыс. тракторов. Вот такая
арифметика.
— Смена курса позволит вывести Россию, Крым из экономического кризиса?
Какие, на ваш взгляд, шаги для этого нужно предпринять?
— Для того чтобы исправить тяжелое положение, которое
сложилось в промышленном и сельскохозяйственном производстве, оставшихся без
технической базы, нужно срочно решать вопросы по техническому вооружению. А это
восстановление преступно разрушенных производств и строительство новых в рамках
национального проекта «Производительность труда» и государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Итак, левый
поворот протягивает руку помощи Правительству Российской Федерации,
Правительству Республики Крым, аграриям, дело осталось за малым — принять эту
помощь.
Беседовала Лилия Косса