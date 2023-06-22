Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
На прошлой неделе в Ростове-на-Дону произошло важное для всех коммунистов событие — семинар-совещание руководителей и партийного актива КПРФ Южного федерального округа, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей под руководством зампредседателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Госдумы по аграрной политике, академика Российской академии наук Владимира Ивановича Кашина. На этом мероприятии были определены текущие и перспективные задачи КПРФ и региональных отделений ЮФО. О целях и задачах, работе Крымского регионального отделения КПРФ, а также о том, как проходило мероприятие и чем запомнилось участникам, вы можете прочитать на страницах нашей газеты.
Нам выпало жить в такое время, когда информационное
пространство заполнено массой негативных новостей, и поэтому, чтобы не
потеряться в их изобилии хочется знать о том, что хорошего произошло в нашей
стране. Мы подготовили подборку новостей со знаком «плюс». Надеемся, они
улучшат ваше настроение – есть чему порадоваться.
Также мы разместили материал о Василии Николаевиче Саенко,
депутате Симферопольского городского совета, первом секретаре Симферопольского
городского отделения КПРФ, председателе Ассоциации поддержки производителей
кормоуборочной и зерноуборочной техники сельхозмашиностроения Республики Крым.
Многие симферопольские трудовые коллективы знают об этом коммунисте не
понаслышке — Василий Николаевич знает о проблемах и разбирается в тонкостях
ряда отраслей промышленности, на протяжении нескольких лет активно помогает
жителям нашей столицы. Сейчас его кандидатуру на довыборы в депутаты
Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу № 19
выдвинул Крымский реском Коммунистической партии Российской Федерации.
Поддержите наших!
Это актуально тем более, что некоторые крымские коммунисты
добровольцами ушли участвовать в СВО, чтобы поддержать нашу страну в столь
непростое время. Первым из крымских коммунистов-добровольцев стал наш
внештатный корреспондент Николай Молодцов-Шамсутдинов. О том, почему он сделал
такой выбор и о том, как проходила его служба, читайте в нашем материале.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»