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среда, 21 июня 2023 г.

“ КОМУ ЖИВЁТСЯ ВЕСЕЛО, ВОЛЬГОТНО НА РУСИ”, ЕСЛИ И У НАС “БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ”

      С победой над “тоталитаризмом” “жить стало лучше, жить стало веселее”. Но не всем! Это ясно, как божий день.

      И всё-таки – извечный вопрос: кому сегодня живётся весело, вольготно на Руси?

      Я – не Некрасов. Я не стал собирать мужиков из сёл Приветного, Лучистого и Урожайки тож. Самонадеянно уповав на свои журналистские удостоверения, аж двух незалежных государств, направил свои стопы прямиком к “новому русскому”, проживающему в весьма крутом"теремке" на не менее крутой горке. Попасть к нему оказалось труднее, чем в старые добрые времена к председателю облисполкома. Ни пропуски, ни документов у меня даже не спросили. Мои заверения о том, что лично мне от “хозяина” ничего не надо, ещё больше не понравились дюжим бритоголовым охранникам, судя по их оловянным глазам. Однако бесплатный совет они мне всё же дали: сделать от ворот поворот, не послав, однако, далеко.

Пустил в ход свою тяжелую артиллерию – журналистское удостоверение. И хотя они были далеко не красного цвета, но их эффект равнялся эффекту красной тряпки перед носом разъярённого быка.

- Невесело вы живёте, ребята! – выпустил на расстоянии я свою первую пулю.

“Ребята” уставились друг на друга, то ли пытаясь вникнуть в суть моего неординарного вывода, то ли спрашивая друг у друга: “Что будем делать с этим придурком?”. Затем они дружно сделали в мою сторону три решительных и недвусмысленных шага. На четвёртом, из динамика, спрятанного неизвестно где, раздалось: “Отставить! Пропустить!”.

      И я оказался в чудесном офисе, чем-то напоминавшем дворец Шахерезады.

Сказав кому-то по сотовому телефону «Согласен!», хозяин, далеко ещё не старый человек, любезно предложил мне сигару, от которой я, не менее любезно, отказался. Узнав о цели моего визита, собеседник вздохнул и сказал:

- Вы, видимо, в курсе, что дела моей фирмы идут слишком хорошо? – (тут я нахально кивнул головой, чтобы не разоблачить себя в качестве профана), - Вы же понимаете, что сейчас ни в одной стране Запада для предпринимателей нет столь сказочных возможностей, буквально за гроши, что-либо приватизировать, скупать и реализовать по общепринятым мировым ценам. Только у нас!! Но это – между нами!

- Да-а-ааа, - продолжил он, - дела идут слишком хорошо, чтобы я мог спокойно спать. Ведь я – третий глава нашей фирмы. Двоих, увы, уже нет, вечный им покой, как и для седых пирамид… (тут “хозяин” неуклюже перекрестился).

- Ну, ничего, Бог любит Троицу! – совсем некстати ляпнул я.

     Президент фирмы слегка побледнел, уставился на меня широко раскрытыми южными глазами, затем криво улыбнулся и, вежливо извиняясь, попросил меня положить руки на стол. После того, как я уважил его деликатную просьбу, он продолжил:

      - А Бог – свидетель, что все мои помыслы – создать как можно рабочих мест, расширить объем продаваемых товаров, любезно предлагаемых мне партнёрами за бугром в кредит, а также лучше платить своим людям. Об этом я и в своей предвыборной программе писал. Но кто позаботиться обо мне, если я сам о себе не позабочусь? Почему мои, честно заработанные деньги, постоянно интересуют всех, кто не имеет к ним никакого отношения? И всем хочется придушить меня: кто-то – удавкой из лески или пакетом, кто-то - налогом… Порой я спрашиваю себя: а на кой чёрт я начал своё дело и сам себе же отвечаю: а может это совсем не моё дело?

      Когда-то я был простым завскладом, а затем директором ресторана. Да, это было золотое советское времечко. Вы знаете, я спал в те старые добрые времена намного спокойнее. Службы Мафии не было, как таковой. Ну, а от тех, кто был в «законе» моя милиция меня же и берегла! ОБХСС не имела привычки из-за угла стрелять в меня, не подкладывала в мою машину мин. Ну, вызывала она меня к себе. Так это ж пустяки! Никаких вопросов ко мне не было после моего первого же встречного: “А что вам именно надо?”. Сыграв привычную роль старика Хоттабыча или золотой рыбки (Вам виднее), я, посвистывая, выходил из любых кабинетов! Счастливое было времечко! Верите, но я охотно свою нынешнюю жизнь поменял бы на своё беззаботное пионерское детство и романтическую комсомольскую юность, на свою должность скромного завсклада! Вы даже себе представить не можете, что обо всех своих родственничков, даже в десятой воды на киселе, а также о друзьях детства, юности, службы в армии, я узнал только после того, как только стал главой фирмы. Вот моя записная книжка. В ней таких персон 238 человек. Впору заносить их в компьютер, книжка закончилась, а они идут и идут! И всем чего-то нужно именно от меня, а не от министерства социального обеспечения! Им, видите ли, всем - плохо!! Ну, а мне, естественно, хорошо, отлично!!! Если отказываю – кровный враг! Помогу одному – прибегают пятеро! Какого?

- Так плюньте вы на всё и распустите своих людей, отдохните от всего этого! Денег Вам на жизнь хватит, - предложил я, недолго думая, но искренне сочувствуя.

- Не могу, они слишком много знают…

- Ну, тогда уйдите сами и заживете вольготно на свои вклады, проценты, плюнув на все настоящие заботы…

- Тоже не могу, там, - он показал пальцем наверх, - тоже знают, что я слишком много знаю! И знаете, что, если Вы мне зададите ещё хотя бы один вопрос, то и вы будете слишком много знать…

В офисе вдруг что-то очень похолодало, ноги стали ватными, лицо – потное.

Поспешил распрощаться: “Д-д-до-до-сви-сви-дания!”

- Ну, разве что на том свете! – доброжелательно откликнулся респондент.

Так, кому же живётся нынче весело, вольготно на Руси, если у нас богатые тоже плачут. Вот, ведь, в чём вопрос!

А. САМАРИН