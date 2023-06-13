Крымская делегация на Ростовском форуме партийного актива ЮФО

В течение трех дней в Ростове проходили мероприятия, на которые собрались руководители и партийный актив КПРФ Южного федерального округа.Крым представляла делегация в составе первого секретаря КРО КПРФ Сергея Богатыренко, первого секретаря Ялтинского ГО КПРФ Ивана Павличенко, первого секретаря Евпаторийского ГО КПРФ Оксаны Тараниной, а также актива рескома КПРФ.
Участники партийного мероприятия встречались с коллегами, работали по секциям, посвященным депутатской работе, выборным технологиям, юридическим вопросам и организационно-партийной работе, а также по работе с молодёжью, обменивались опытом работы и пополнили копилку знаний.
Секцию контрольно-ревизионных комиссий для председателей КРК региональных отделений КПРФ провел Председатель ЦКРК КПРФ Н.И. Иванов. Вопросы организационно-партийной, кадровой и юридической работы с секретарями по оргпартработе, сотрудниками организационных отделов региональных отделений КПРФ, руководителями юридических служб региональных отделений компартии обсудили член ЦК КПРФ, заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Н.Ю. Дорохова и заместитель руководителя юридической службы ЦК КПРФ Н.Б. Геращенко. Особенности агитационно-пропагандистской работы на современном этапе обсудил с активистами КПРФ член ЦК КПРФ, заместитель руководителя ЦПУ ЦК КПРФ М.С. Музаев. Вопросы работы штабов КПРФ в период выборов секретари региональных комитетов, руководители избирательных штабов региональных отделений компартии обсудили с членом ЦК КПРФ, заместителем заведующего отделом ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний Н.Ю. Волковым. Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев провел заседание секции по работе депутатской вертикали с депутатами региональных парламентов и МСУ. Молодежная политика партии, деятельность областных комсомольских организаций была предметом молодежной секции, которую провел член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков. Главные бухгалтеры региональных отделений КПРФ обсудили вопросы своей деятельности с членом Президиума ЦКРК КПРФ, главным бухгалтером ЦК КПРФ Е.В. Никулиной.
«В процессе общения был получен ценный опыт, информация и новые идеи. Мы обязательно будем реализовывать и воплощать их на практике в работе КПРФ на местах», — отметил Сергей Богатыренко.
Первый секретарь Комитета Крымского республиканского отделения КПРФ выступил на пленарном заседании участников ростовского партийного форума КПРФ. Он рассказал о работе коммунистов в Крыму. В частности, осветил основные направления работы партии в Крыму. Большой акцент был сделан на мобилизацию всех сил для увеличения приема в партию в связи с объявленным Геннадием Андреевичем Ленинским призывом в партию.
Также, Сергей Богатыренко рассказал о работе депутатской вертикали, о ходе оказания гуманитарной помощи и поддержки участникам СВО, работе с трудовыми коллективами и молодежью. Товарищи из других регионов смогли увидеть ролик, повествующий о деятельности КПРФ в Крыму. Сергей Богатыренко поблагодарил ростовских товарищей за организацию данного мероприятия, которое еще больше сплотило нашу партийную семью.
В течение нескольких дней крымская делегация не только активно участвовала в работе форума, но и посещала местные достопримечательности. В первой день крымчане посетили народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» — самый большой региональный памятный комплекс, воздвигнутый в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села Самбек в честь советских воинов, в том числе 130-й и 416-й стрелковых дивизий, удостоенных почетного наименования «Таганрогских», сражавшихся на линии «Миус-фронта» в 1943 году.
Далее, пройдясь по набережной Дона, крымчане увидели памятник великому писателю, коммунисту, Нобелевскому лауреату М. А. Шолохову, 118-я годовщина со дня рождения которого отмечалась 24 мая. После просмотра эпизода из знаменитого романа Шолохова «Они сражались за Родину», состоялось торжественное возложение цветов к памятнику известного советского писателя-коммуниста.
Третий день пребывания в Ростове был ознаменован возложением цветов памятнику В.И. Ленину и смотром агитационных материалов в палатках в холле «Донэкспоцентра», где региональные отделения демонстрировали свои наработки в агитационно-пропагандистской деятельности, представили и сувенирную продукцию.
Также крымские коммунисты приняли участие в отправке 112-го гуманитарного конвоя КПРФ. Гуманитарный груз включает необходимое продовольствие. КПРФ - единственная партия, которая на протяжении долгого времени отправляет гуманитарные грузы на фронт и помогает приближать победу.
Работа форума завершилась посещением гостями Ростова мультимедийной художественной выставки «Айвазовский. Гений и море».