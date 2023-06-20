«Надеть очки и взять с собой подзорную трубу»

Работа депутата КПРФ. Оксана Таранина, депутат Евпаторийского горсовета от КПРФМногие нарушения на муниципальных ярмарках носят выраженный и систематический характер и проверяющим нужно было приложить немало усилий, для того чтобы не замечать их годами.
На аппаратном совещании администрации города Евпатории 19 июня 2023 года была озвучена информация о том, что в течение последующих двух недель запланировано проверить ВСЕ муниципальные ярмарки, в части соблюдения организаторами ярмарки договорных отношений.
Список ВСЕХ муниципальных ярмарок, с соответствующими постановлениями администрации города Евпатории об утверждении мест их проведения в 2023 году, прилагается к данной публикации.
Будут ли проверены ВСЕ без исключения муниципальные ярмарки (кроме специализированных «новогодних») и будет ли по результату этих мероприятий дана объективная оценка деятельности организаторов ярмарок, в части соблюдения ими ранее заключенных договоров и выполнения всех взятых на себя на конкурсе обязательств, мы совсем скоро узнаем…
Глава администрации города Евпатории попросила проводить проверочные мероприятия по выявлению нарушений на муниципальных ярмарках не так «как в прошлый раз», сказав дословно:
«Поэтому сейчас управление муниципального и финансового контроля должно, если вдруг не видно (нарушений) надеть очки, простите меня за грубость, взять с собой подзорную трубу и дать возможность работать в равных условиях всем предпринимателям».
Запись аппаратного совещания можно посмотреть по ссылке в сети Интернет (вопрос ярмарок с 24:44 минуты по 26:29 минуту): https://rutube.ru/video/a2a0e4d034b1e5e1ef1161be0f634..