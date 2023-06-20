Сатирическим пером. ИЗ ДУРАКОВ - В ИДИОТЫ!

Либералы нас уверяет, что 70 лет мы жили в стране дураков. И они правы! Только у дураков можно увести из-под носа такую сильную, сытую, державу, в которой давно уже не существовало безработицы, беспризорщины, все цены сидели на государственной цепи, а в каждую пятилетку уверенно подрастали доходы каждого гражданина, включая работающих и пенсионеров. Только дуракам можно открыто поменять бесплатные квартиры на квартиры платные, а владельцев уже собственного приватизированного жилья заставить оплачивать коммунальные услуги. Нам не успели продать квартиру, зато дали по шее, а вдогонку – по мягкому месту, расплодив бешеными темпами олигархов, «бизнесменов» из бывших спекулянтов и фарсовщиков, превращая общенародную собственность в собственность частную, приватизированную, включая и святая святых» - нашу землю с ее бесчисленными богатствами. У нас земля, видимо, никогда не была в должной цене.
Наши рубли наша интеллигенция уверенно называет «деревянными»
и она будет - права, если назовет и само дерево, из которого их сделали
(«красное», «черное», «карельская береза»?), коль такое дерево эффективно
меняется на золото, серебро, валюту. Но зато у нас ныне появилась «национальная
валюта», именуемая несознательным народом «фантиками». Над ними, даже куры
смеются, забывая про свои прямые обязанности – нести яйца.
Теперь нас наша интеллигенция по радио, ТВ упрямо отучает от
слова «товарищ», заменив это теплое слово словом «господин». Если, мой бывший
товарищ, превращает в моего господина. Тогда напрашивается вопрос: а кем же
становлюсь в этом случае я?
Раньше, при «тоталитаризме советской системы» мы открыто шумели,
протестовали, когда Н. С. Хрущёв повысил на некоторые продукты цена на 15-20%,
аккуратно забывая, что одновременно он же снизил цены на ряд других продуктов (хлеб,
крупы, макаронные изделия, сахар). Зато сейчас, при баснословных регулярных
повышениях цен в качестве компенсации, как и о бесплатных хлебах в каждой
советской столовой (белом и черном). Теперь мы. В стране свободной демократии выбираем
себе вождей. Вожди, оказываются, тоже за коммунизм, но исключительно для себя и
своих и не в отдаленном будущем, а уже сейчас, немедленно!
Мы были загипнотизированы словами Ленина «Правильной дорогой
идете товарищи!». Но, как только мы стали сомневаться в том, а верно ли дорогой
мы идем, как тут же, еще в 80-е годы наши вожди с нами согласились и сказали
нам: «Неверной дорогой вы идете, товарищи!» и выстрелили в нас пулеметной
очередью из слов: «Перестройка», «гласность», плюрализм, демократия»,
«общечеловеческие ценности», «европейский общий лом». И, после такого
«расстрела» мы потеряли сознание на долгие годы, будучи сброшенными, вместе с
державой, именовавшейся «СССР» в заранее вырытую яму.
Так не стало страны дураков. Появилась новая страна – «страна
идиотов» и с нею еще 14 стран с такими же идиотами. И многие из них, забыв о
вечной советской дружбе, принялись друг с другом выяснять отношения. В
некоторых из них высшие «партай-вожди» сходу, не моргнув глазом, превратились в
отцов национально озабоченной демократии Все они превратились в людей «с
протянутыми руками в сторону Запада», ожидая ассигнований, дивидендов, грантов
от своих заокеанских заказчиков.
Те, убедившись в том, что их новоявленные холуи готовы на
все, не спешат рассчитываться по счетам. А зачем? Ведь это те же дурни из страны
дураков! Не хватает еще говорить на равных. Пусть служат нам дальше, а там
«будем посмотреть»!
А. Самарин