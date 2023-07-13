100-летие со дня рождения. Михаил Пуговкин: Крым мне представлялся сказочной страной

Сегодня ровно 100 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино Михаила Ивановича Пуговкина.Любимый миллионами зрителей, этот самобытный актер запомнился многим своими непревзойденными ролями во множестве кинофильмов: "Операция «Ы» и другие приключения Шурика", " Огонь, вода и… медные трубы", "Иван Васильевич меняет профессию", "Свадьба в Малиновке" и еще более сотни фильмов.
Паренек, родившийся в большой крестьянской семье в селе Рамешки Костромской губернии РСФСР, мечтал быть артистом. Мальчишка радовал односельчан плясками и пением частушек, был живым и веселым, хотя учеба и давалась ему с трудом - он осилил только три класса. А после из-за болезни матери, семья переехала в Москву, где Миша пошел работать на завод учеником электромонтера. После смены парнишка посещал драматический кружок, где его и заметил главреж Московского драмтеатра Федор Каверин и пригласил 16-летнего Пуговкина играть на профессиональной сцене.
В 1940 году актера заметил кинорежиссер Григорий Рошаль и пригласил в картину «Дело Артамоновых». Крошечная роль купца Степаши Барского, который пытается переплясать главного героя на свадьбе, стала дебютной ролью Пуговкина в кино. Съёмка этого эпизода завершилась 22 июня 1941 года, в первый день начала Великой Отечественной войны.
В июле 1941 года Михаил ушел добровольцем на фронт. Был зачислен в 1-й стрелковый полк 6-й дивизии Московского народного ополчения. Затем служил разведчиком в 1147-м стрелковом полку 353-й стрелковой дивизии на Южном фронте. В августе 1942 года был тяжело ранен в ногу под Ворошиловградом.
Ранение оказалось серьёзным, началась гангрена, и ногу собирались ампутировать, несмотря на уговоры актера не ломать ему карьеру. В последний момент ампутацию отменили и ногу удалось спасти. После госпиталя был комиссован с военной службы.
Дальше Михаил Пуговкин поступил в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе СССР имени М. Горького. Однако, не сумев сдать на втором курсе зачеты по марксизму, истории и французскому языку, попал в списки отчисленных. В 1944 году военкоматом был призван на военную службу во 2-е Горьковское танковое училище в Ветлуге, был назначен ответственным за самодеятельность училища. В июле 1945 года был отчислен из училища и вернулся в Школу-студию МХАТ. Далее Пуговкин долгое время служил в театрах, снимался в кино.
По словам вдовы, ему долго не давали звание народного артиста из-за того, что он отказывался вступать в партию. В перестроечные годы почти перестал сниматься.
В июле 1991 года переехал на постоянное место жительства в Крым, в Ялту, где организовал Центр Михаила Пуговкина. Ездил на выступления и творческие встречи в здравницы Крыма. Актёр говорил в интервью:
— В Крым, в Ялту, в море я влюблен с 1952 года, когда впервые увидел эти места на съёмках «Адмирала Ушакова», а затем «Ильи Муромца». В моем воображении, в прошлом паренька из далеких Рамешек в Чухломе, Крым представлялся сказочной страной.
В 1994 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Ялты"