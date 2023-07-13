Нина Останина: Правительство против передачи непроданного госжилья очередникам

Вчера депутатами Госдумы в третьем чтении были приняты изменения в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» (о порядке продажи жилых помещений на аукционе), внесенные Правительством РФ.
«Поддержав законопроект, мною было предложено установить, что в случае, если повторный аукцион признан несостоявшимся, то может быть принято решение о передаче жилых помещений субъекту РФ, на территории которого находятся такие жилые помещения, для формирования фонда специализированного найма для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, рассказывает депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. – Тема является давно наболевшей. На апрель 2023-го года очереди на жильё стоит 274 тысячи 877 человек (с 14 лет). Уже подлежат обеспечению жильём 190 тысяч 496 человек (достигших 18 лет). Ежегодно жильём обеспечивается только 10% очередников. Но при том финансировании, которое заложено в бюджете, потребуется от 14 до 40 лет, чтобы помочь только этим детям, но их, увы, с каждым годом становится все больше. К сожалению, Правительство России не поддержала мое предложение...»