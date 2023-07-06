Крыму нужно свое предприятие по ремонту и техподдержке сельхозтехники

Председатель Ассоциации поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники сельхозмашиностроения Республики Крым, депутат Симферопольского горсовета, первый секретарь Симферопольского горкома КПРФ Василий Саенко заинтересован в развитии потенциала республики в агропромышленном комплексе. Проведя глубокий анализ состояния дел в данном направлении, Василий Николаевич предлагает решить важные проблемные вопросы, касающиеся ремонта и технической поддержки сельхозтехники, используемой аграриями Крыма. Для этого он выдвинул инициативу по организации и созданию предприятия по производству, ремонту и технической поддержке сельхозтехники агробизнеса в Республике Крым.
Положение дел
На сегодняшний день в Республике Крым отсутствует
техническая база производства, ремонта и технической поддержки
сельскохозяйственных предприятий и предприятий агробизнеса.
Каждое агрохозяйство решает вопросы поддержания
работоспособности своей техники самостоятельно, что в конечном итоге отражается
на итоговых показателях их работы. Это также приводит к значительной потере
времени из-за поломок сельхозтехники и простоев по техническим причинам,
особенно в период подготовки и сбора урожая. Крымские аграрии испытывают
значительные трудности в ремонте, обслуживании сельхозтехники. Из-за отсутствия
квалифицированного технического обслуживания техники в агропредприятиях
усугубляется положение дел с содержанием и эксплуатацией парка сельхозтехники,
в особенности импортного производства, которая используется в агрохозяйствах.
Напомню, что для решения и защиты интересов и поддержки
производителей сельскохозяйственной техники, содействия реализации концепции в
обеспечении сельскохозяйственных предприятий фермерских хозяйств кормоуборочной
и другой сельскохозяйственной техникой и оказания помощи в ее сервисном
обслуживании создана Ассоциация поддержки производителей кормоуборочной и
зерноуборочной техники (сельхозмашиностроения) Республики Крым. В состав
Ассоциации входят шесть предприятий: АО «Завод «Симферопольсельмаш» в лице генерального
директора Бориса Александровича Белокопытова; ООО «СЭЗ» в лице генерального
директора Валерия Петровича Поповича; ООО «Криоген-Юг» в лице директора Олега
Ивановича Патруц; ООО «ПРОГРЕСС» и К» в лице директора Александра
Александровича Байдак; АО «Крымхлеб» в лице генерального директора Андрея
Васильевича Венжега; ООО «Торговый дом «Крым Агро» в лице генерального
директора Петра Владимировича Вакуленко.
Входящие в состав Ассоциации предприятия сегодня не могут в
полной мере закрыть образовавшуюся нишу с техобеспечением в Крыму. Вот поэтому
крайне необходимо создание в Ассоциации предприятия, которое может предложить широкий
выбор сельхозмашин, оборудования, оказания услуг по ремонту почвообрабатывающей
техники и тракторов.
Идея приведения в соответствие изложенных проблем
С целью улучшения технического состояния технического парка
хозяйств агробизнеса предлагается провести следующие изменения, которые
положительно скажутся на улучшении положения не только крымских производителей
сельхозтехники, но и аграриев.
В первую очередь необходимо создать на базе используемых
национализированных площадей заводов производственного предприятия, которое
будет производить выпуск запасных частей к имеющейся в Республике Крым
сельхозтехнике, в том числе импортной. Кроме этого, предприятие будет
заниматься оперативным техническим обслуживанием и ремонтом имеющейся техники
агрохозяйств республики, производить опытно-конструкторские разработки в
содружестве с научным потенциалом ФГБУ, а в перспективе освоить выпуск
необходимой сельхозтехники для удовлетворения потребностей агропромышленного
комплекса Республики Крым с характеристиками выше лучших импортных образцов.
Для обеспечения данного процесса имеются опытные работники и еще не утеряны соответствующие
технологии.
Что для этого нужно
Для воплощения в жизнь и развития данной идеи, а также
перевода ее в практическую плоскость предлагается, во‑первых, восстановить строительно-техническую
часть пустующих производств национализированных предприятий. А также
восстановить имеющееся в наличии на данных площадях оборудование и подачу
энергоносителей на производственные площади.
Для организации и выполнения развития данного предложения
необходимо передать вновь создаваемому предприятию земельно-имущественный
комплекс национализированных предприятий вместе с находящимся в них
неиспользуемым оборудованием.
Республике необходимо будет профинансировать восстановление
строительно-технической части пустующих производств национализированных предприятий
и передать вновь создаваемому предприятию земельно-имущественный комплекс
вместе с находящимся в них неиспользуемым оборудованием, а также первоначальный
запуск предприятия.
Итоги запуска предприятия
В результате воплощения в жизнь данного предложения
Республика Крым сможет усилить одну из важнейших стратегий государственной политики
— импортозамещение, в части производства запасных частей и узлов, агрегатов
сельхозтехники, эксплуатируемой в Республике Крым Также будет обеспечено
производство запасных частей к сельхозтехнике отечественного производства и
насыщение ими рынка.
Вместе с тем будет закрыта еще одна важнейшая составляющая производственного
процесса аграриев: оперативный ремонт и техническая поддержка предприятий агробизнеса
с выездным ремонтом непосредственно на предприятия агробизнеса.
Также запуск работы такого предприятия позволит произвести
стандартизацию по максимальному количеству запчастей узлов и агрегатов,
модернизацию имеющейся техники предприятий агробизнеса, создать новые рабочие
места в республике. Кроме того, открытие и запуск такого предприятия позволит
привлечь молодежь с целью обучения, получения соответствующей квалификации, и в
конечном итоге будет способствовать популяризации рабочих профессий.
Также будет обеспечен выход продукции, произведенной в
Республике Крым, на общероссийский рынок. В перспективе возможны даже оказание
помощи и техническая поддержка предприятиям агробизнеса на материке.
Кроме всего прочего, воплощение в жизнь данного предложения
по созданию и открытию такого производственного предприятия позволит провести
всесторонний и глубокий анализ технического состояния парка сельхозтехники, ее
ресурса работоспособности и мер оперативного реагирования по ее поломкам. И как
основной результат, позволит сосредоточится предприятиям агробизнеса над
выполнением задач агротехнического направления.