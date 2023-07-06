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четверг, 6 июля 2023 г.

Крыму нужно свое предприятие по ремонту и техподдержке сельхозтехники

Председатель Ассоциации поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники сельхозмашиностроения Республики Крым, депутат Симферопольского горсовета, первый секретарь Симферопольского горкома КПРФ Василий Саенко заинтересован в развитии потенциала республики в агропромышленном комплексе. Проведя глубокий анализ состояния дел в данном направлении, Василий Николаевич предлагает решить важные проблемные вопросы, касающиеся ремонта и технической поддержки сельхозтехники, используемой аграриями Крыма. Для этого он выдвинул инициативу по организации и созданию предприятия по производству, ремонту и технической поддержке сельхозтехники агробизнеса в Республике Крым.

Положение дел

На сегодняшний день в Республике Крым отсутствует техническая база производства, ремонта и технической поддержки сельскохозяйственных предприятий и предприятий агробизнеса.

Каждое агрохозяйство решает вопросы поддержания работоспособности своей техники самостоятельно, что в конечном итоге отражается на итоговых показателях их работы. Это также приводит к значительной потере времени из-за поломок сельхозтехники и простоев по техническим причинам, особенно в период подготовки и сбора урожая. Крымские аграрии испытывают значительные трудности в ремонте, обслуживании сельхозтехники. Из-за отсутствия квалифицированного технического обслуживания техники в агропредприятиях усугубляется положение дел с содержанием и эксплуатацией парка сельхозтехники, в особенности импортного производства, которая используется в агрохозяйствах.

Напомню, что для решения и защиты интересов и поддержки производителей сельскохозяйственной техники, содействия реализации концепции в обеспечении сельскохозяйственных предприятий фермерских хозяйств кормоуборочной и другой сельскохозяйственной техникой и оказания помощи в ее сервисном обслуживании создана Ассоциация поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники (сельхозмашиностроения) Республики Крым. В состав Ассоциации входят шесть предприятий: АО «Завод «Симферопольсельмаш» в лице генерального директора Бориса Александровича Белокопытова; ООО «СЭЗ» в лице генерального директора Валерия Петровича Поповича; ООО «Криоген-Юг» в лице директора Олега Ивановича Патруц; ООО «ПРОГРЕСС» и К» в лице директора Александра Александровича Байдак; АО «Крымхлеб» в лице генерального директора Андрея Васильевича Венжега; ООО «Торговый дом «Крым Агро» в лице генерального директора Петра Владимировича Вакуленко.

Входящие в состав Ассоциации предприятия сегодня не могут в полной мере закрыть образовавшуюся нишу с техобеспечением в Крыму. Вот поэтому крайне необходимо создание в Ассоциации предприятия, которое может предложить широкий выбор сельхозмашин, оборудования, оказания услуг по ремонту почвообрабатывающей техники и тракторов.

Идея приведения в соответствие изложенных проблем

С целью улучшения технического состояния технического парка хозяйств агробизнеса предлагается провести следующие изменения, которые положительно скажутся на улучшении положения не только крымских производителей сельхозтехники, но и аграриев.

В первую очередь необходимо создать на базе используемых национализированных площадей заводов производственного предприятия, которое будет производить выпуск запасных частей к имеющейся в Республике Крым сельхозтехнике, в том числе импортной. Кроме этого, предприятие будет заниматься оперативным техническим обслуживанием и ремонтом имеющейся техники агрохозяйств республики, производить опытно-конструкторские разработки в содружестве с научным потенциалом ФГБУ, а в перспективе освоить выпуск необходимой сельхозтехники для удовлетворения потребностей агропромышленного комплекса Республики Крым с характеристиками выше лучших импортных образцов. Для обеспечения данного процесса имеются опытные работники и еще не утеряны соответствующие технологии.

Что для этого нужно

Для воплощения в жизнь и развития данной идеи, а также перевода ее в практическую плоскость предлагается, во‑первых, восстановить строительно-техническую часть пустующих производств национализированных предприятий. А также восстановить имеющееся в наличии на данных площадях оборудование и подачу энергоносителей на производственные площади.

Для организации и выполнения развития данного предложения необходимо передать вновь создаваемому предприятию земельно-имущественный комплекс национализированных предприятий вместе с находящимся в них неиспользуемым оборудованием.

Республике необходимо будет профинансировать восстановление строительно-технической части пустующих производств национализированных предприятий и передать вновь создаваемому предприятию земельно-имущественный комплекс вместе с находящимся в них неиспользуемым оборудованием, а также первоначальный запуск предприятия.

Итоги запуска предприятия

В результате воплощения в жизнь данного предложения Республика Крым сможет усилить одну из важнейших стратегий государственной политики — импортозамещение, в части производства запасных частей и узлов, агрегатов сельхозтехники, эксплуатируемой в Республике Крым Также будет обеспечено производство запасных частей к сельхозтехнике отечественного производства и насыщение ими рынка.

Вместе с тем будет закрыта еще одна важнейшая составляющая производственного процесса аграриев: оперативный ремонт и техническая поддержка предприятий агробизнеса с выездным ремонтом непосредственно на предприятия агробизнеса.

Также запуск работы такого предприятия позволит произвести стандартизацию по максимальному количеству запчастей узлов и агрегатов, модернизацию имеющейся техники предприятий агробизнеса, создать новые рабочие места в республике. Кроме того, открытие и запуск такого предприятия позволит привлечь молодежь с целью обучения, получения соответствующей квалификации, и в конечном итоге будет способствовать популяризации рабочих профессий.

Также будет обеспечен выход продукции, произведенной в Республике Крым, на общероссийский рынок. В перспективе возможны даже оказание помощи и техническая поддержка предприятиям агробизнеса на материке.

Кроме всего прочего, воплощение в жизнь данного предложения по созданию и открытию такого производственного предприятия позволит провести всесторонний и глубокий анализ технического состояния парка сельхозтехники, ее ресурса работоспособности и мер оперативного реагирования по ее поломкам. И как основной результат, позволит сосредоточится предприятиям агробизнеса над выполнением задач агротехнического направления.