Ольга Алимова: Материальная поддержка "Детей войны" крайне важна!

Минтруд РФ подготовил проект указа Президента о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
По данным СМИ, общая численность тех, кто был отмечен указанными медалью и знаком, составляет 62 598 человек. Отличная инициатива, приуроченная к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Но, к сожалению, в то же время вновь оказались забыты «Дети войны», которые хоть и не были награждены медалями, однако наравне со взрослыми на заводах, фабриках и колхозах работали с утра до ночи, внося свой вклад в историческую победу над фашизмом. Сегодня их льготы зависят от регионов, которые сами не всегда готовы выполнить свои полномочия из-за отсутствия денег, а порой и желания, ибо не считают период Великой Отечественной войны героическим и достойным их внимания.
Региональным отделениям КПРФ совместно с депутатским корпусом коммунистов удалось с боем продавить региональные законы о «детях войны» в 43 регионе и в 18 регионах — меры социальной поддержки. Фракция КПРФ в Государственной думе девять раз вносила проекты федерального закона о «детях войны», но они были блокированы фракцией партии «Единая Россия» и не приняты.
С каждым днём «детей войны» становится всё меньше и меньше. В текущих условиях материальная поддержка этой категории граждан, чья пенсия столь мизерна, что её не хватает даже на самое необходимое, крайне важна. Должен быть единый федеральный закон, устанавливающий равный статус и федеральную поддержку, независимо от того, в каком регионе проживал ребенок в период войны. Воевала за свободу и независимость Родины вся страна, боролись с фашизмом все от мала до велика, испытывал невзгоды каждый гражданин, поэтому и статус должен быть установлен для всех единый.
А плюсом государство должно определить наиболее тяжелые жизненные условия в период 1941-1945 годов. В том числе, например, проживание на оккупированной территории, гибель родителей, ранения в детстве, блокада и так далее. Хватит экономить на детях! История нам этого не простит!