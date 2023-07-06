КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ, ПОБЕДЫ И МИРА

30 июля в городе Орле состоялся третий Орловский международный экономический форум на тему: «От мобилизации экономики и экономической независимости России к социальному государству». В работе форума и его секций приняли участие около одной тысячи человек. Были участники со всей России и восемь зарубежных делегаций. Открывал экономический форум Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов.
Он подчеркнул, что форум, прежде всего, посвящен поиску выходов
путей из системного кризиса, а также программе КПРФ — программе Победы и
обобщению того уникального опыта, который Компартия и лево-патриотические силы
накопили за последние годы. Также он анонсировал представление программы, с
которой КПРФ пойдет на местные выборы.
«Эта программа готовилась всеми Комитетами Государственной
Думы, она апробирована на многих «круглых столах», совещаниях и представлена
Президенту, — подчеркнул Геннадий Андреевич. — Целый ряд ее положений был
рассмотрен на Государственном Совете. Прежде всего, те, что связаны с
обеспечением продовольственной безопасности, устойчивого развития села и развития
сельхозмашиностроения. И я благодарю Академию наук, которая внимательно
рассмотрела наши документы, активно принимает участие во всех обсуждениях и
дает свои рекомендации».
Выступая перед собравшимися, замредседателя ЦК КПРФ, Председатель
комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Иванович Кашин презентовал
богатейший статистический материал, характеризующий состояние экономики, социальной
сферы, образования, науки, демографической карты России. В частности, он
отметил, что убыль населения России с 1990 года по 2022 год составила 15,7
миллионов человек. По коэффициенту смертности среди всех стран мира мы
находимся на 187 месте.
Владимир Кашин критиковал «пятую колонну», которая в
очередной раз проявила свой либеральный оскал на недавнем экономическом форуме в
Санкт-Петербурге. Он заявил о провале кадровой системы управления в России.
Далее он подробно охарактеризовал ключевые элементы программы
КПРФ:
• Опора на реальный сектор экономики.
• Государственный и общественный контроль. Кадры решают все!
• Независимая экономика без рецессии.
• Наука — будущее России.
• Опережающее развитие инфраструктуры.
• Геостратегическим территориям — особое внимание!
• Во главе — план!
• В основе целополагания — благополучие граждан.
По мнению докладчика, в России существуют реальные заделы для
развития. Поэтому на будущее страны он смотрит оптимистично.
В частности, положительным примером служат 150 народных предприятий.
Несмотря на санкции, они демонстрируют устойчивый рост экономических
показателей. Маяками являются предприятия Грудинина и Казанкова. Также было
отмечено, что депутаты КПРФ проделали огромную созидательную работу. За последние
годы по их инициативе и активном участии было принято 89 значимых для
агропромышленного комплекса законов. По образному выражению Кашина, был создан
экологический каркас из 45 федеральных законов.
«Программа КПРФ является программой развития, победы и
мира», — подытожил Кашин.
Член Президиума ЦК КПРФ, губернатор Орловской области Андрей
Евгеньевич Клычков отчитался о работе своей команды.
«В последние годы государственный долг области снизился на
32 %, погашены все коммерческие кредиты. В 2,4 раза вырос объем
сельскохозяйственной продукции. Отремонтировано 1 200 километров дорожного
полотна. Реконструирован парк Победы в городе Орле. Благоустроено 887 дворовых
территорий. Около 2 000 жителей были переселены из ветхого жилья. В Орловской области
появилось шесть новых детских садов. В этом году откроются двери самой крупной
новой школы в городе Орле на 1 225 мест», — отметил Клычков, подчеркнув,
что в Орловской области успешно реализуется областная антикризисная программа.
Очень убедительно выступал академик РАН, лауреат государственной
премии СССР Роберт Искандерович Нигматулин. Он поддержал программу КПРФ и
поставил «двойку» российскому правительству, парламенту и руководителю страны,
перечислив российские провалы в экономике, здравоохранении и других сферах. При
этом, Нигматулин отметил, что не собирается никого свергать, а оценку «неуд»,
по его словам, нужно ставить, чтобы заставить «студентов задуматься».
По его мнению, нынешний экономический курс не позволит России
подняться с колен, российское экономическое отставание сохранится. По его
данным, в России богатых — 3 %, бедных — 75 %, а средний класс — 22 %. В стране
сохраняется классовое и региональное неравенство в доходах. Так, 0,4 %
российских семей имеют ежемесячный доход более 5 миллионов рублей, а большинство
наших граждан еле сводят концы с концами. Количество научных работников
относительно 1990 года сократилось в три раза. Сейчас в России самая высокая смертность
в Европе (на 200 тысяч человек больше, чем в РСФСР). При этом у нас очень
высокая коррупция. Национальные проекты — провалены.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической
политике Николая Арефьева, также выступившего перед участниками форума, внешний
долг России на сегодня составляет 380 миллиардов долларов. Около 65 %
отечественной промышленности контролируется иностранными инвесторами. По мнению
Арефьева, первейшая задача для России — импортозамещение.
«Необходимо вернуть в Россию все наши накопления, которые хранятся
за рубежом, и направить все ресурсы на развитие собственной экономики. Также нужно
избавиться от диктата международных организаций и начать заниматься подготовкой
собственных кадров, опираясь на антикризисную программу КПРФ», — отметил
Арефьев.
Вопросы достижения национальных целей развития России осветил
первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев. В своем выступлении
Николай Васильевич отметил позитивную работу депутатов КПРФ. В последние годы
они внесли в Госдуму около 300 важнейших законопроектов. Выступающий также
поблагодарил тех российских ученых, которые оказывают активную помощь
многочисленному депутатскому корпусу КПРФ.
Также выступила Председатель комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Нина Останина. Она отметила демографические проблемы в
России, подвергла резкой критике социальную политику российского государства и
призвала вернуться к советскому социальному стандарту.
Подводя итоги Орловского международного экономического
форума, Геннадий Зюганов отметил его позитивную новаторскую роль.
«Вся конструктивная критика, предложения и рекомендации, прозвучавшие
на форуме, будут положены в основу предвыборной программы КПРФ и взяты на вооружение
нашим депутатским корпусом. Итоговые документы будут разосланы в Правительство,
ведомства и губернаторам», — уточнил лидер КПРФ.
Геннадий Андреевич в очередной раз отметил, что КПРФ трижды
спасала нашу страну от Гражданской войны, в 90-е годы правительство Примакова-Маслюкова-Геращенко
отвело Россию от края пропасти. А сегодня КПРФ предложила стране конкретную
программу развития, победы и мира.