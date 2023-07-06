Чем так заняты единороссы и их чиновники, если люди вынуждены идти за помощью к коммунистам?

Мы неоднократно убеждались в том, насколько неэффективна работа чиновников всех уровней, курируемых «Единой Россией»: попустительство и халатность, бумагомарательство, не предоставление информации, стяжательство и даже хамское отношение к людям при исполнении своих непосредственных должностных обязанностей неоднократно выявлялись правоохранительными органами, но, видимо, работы у них еще будет предостаточно. Такой вывод можно сделать по итогам каждого из приемов депутата Государственной Думы Российской Федерации Юрия Синельщикова, который в начале июля вновь приехал в Крым для того, чтобы ознакомиться с проблемами граждан и попытаться помочь в их решении.
В рамках региональной недели Юрий Петрович провел прием в
двух крымских городах: Ялте и Евпатории.
В Евпатории прием проводился совместно с депутатом
Евпаторийского горсовета Оксаной Тараниной. И начался он с выезда на печально
известную набережную пляжа «Лазурный берег» с тем, чтобы ознакомиться с той
ситуацией, которая возникла вокруг строительства в непосредственной близости к
Мойнакскому озеру. Происходящее крайне возмущает местных жителей. Ранее пешеходная
зона с большим обилием деревьев сегодня уничтожена и превращается в бетонную
площадку под парковку автомобилей. Так называемое благоустройство уничтожило не
только зеленые насаждения, уничтожается уникальное лечебное Мойнакское озеро. Традиционно
местная власть игнорирует происходящий беспредел, тем самым поощряя его.
Стройка на набережной идет полным ходом. Ущерб окружающей среде от нее
колоссальный. В нарушение всех норм и ограничений строительным мусором
загрязняется охранная прибрежная зона.
Местные чиновники ничего замечать не хотят, о чем свидетельствуют
их ответы, а точнее пустые отписки. Крымчане, как всегда, видят единственное спасение
в депутатах КПРФ. Активисты передали целый пакет документов Юрию Петровичу в
надежде на то, что уровень депутата Государственной Думы поможет открыть
местным чиновникам глаза и спасти уникальное озеро от варварского уничтожения.
Напомню, что еще с советских времен Крым носил звание Всесоюзной
здравницы, а Евпатория — звание Всесоюзной детской здравницы. Однако на протяжении
последних девяти лет крымские единороссы делают все, чтобы уничтожить крымские курорты.
За бесценок продаются, а проще сказать разбазариваются, санатории, базы отдыха и
здравницы. Уничтожается уникальная крымская природа, вырубаются реликтовые
деревья, застраиваются парки. И вот их руки добрались и до Мойнакского озера,
знаменитого своими лечебными грязями. Власти делают все, чтобы обосновать строительство
в водоохранной зоне и зоне охраны археологического культурного слоя.
А чему тут удивляться? За всем этим стоят сотни миллионов рублей,
которые не дают покоя властям придержащим.
Руководитель фракции КПРФ в Евпаторийском горсовете Оксана
Таранина начала работу по обращениям граждан по спасению крымской природы и
строгого соблюдения законности. Сегодня в это нелегкое противостояние при
поддержке местного населения включился депутат Госдумы Юрий Синельщиков.
Считаю, что мы, крымчане и коммунисты, должны сделать все возможное для сохранения
крымской природы и возможности оздоравливаться на крымских курортах будущим поколениям.
Продолжили прием в помещении Евпаторийского городского комитета
КПРФ. Несмотря на то, что предварительно записались на прием порядка 30
человек, фактически пришло вдвое больше. Вопросы, с которыми граждане
обращались к депутату, были различными и очень острыми. А то их количество, с
которым обращаются избиратели на каждом приеме, в очередной раз подтверждает
бездействие и безразличие представителей партии власти к простым людям.
Замечу, что перечень вопросов не меняется с годами:
отсутствие дорог, вода несоответствующего качества, отсутствие освещения на
улицах, отсутствие благоустройства близлежащих сел. А также более серьезные вопросы,
касающиеся беспредела управляющих компаний и земельных вопросов, которые все больше
похожи на преступный сговор чиновников различных уровней.
«Материал тяжелый. Вопросы, с которыми сегодня граждане обращались,
честно скажу, непростые. Крымские чиновники ведут себя вседозволенно, — подытожил
Юрий Синельщиков. — Ведь это преступно, пускать такие вопросы на самотек. Будем
помогать людям сдвинуть с мертвой точки решение этих проблем и, конечно, решать
их в рамках законодательства Российской Федерации».
Вопросы, которые можно решить усилиями городского депутата
взяла в работу Оксана Таранина. Не решаемые же на местном уровне взял в работу депутат
Госдумы Юрий Синельщиков.
Огромное количество годами не решаемых проблем в очередной
раз доказывает мое утверждение о непреодолимой пропасти между
чиновниками-единороссами и простыми крымчанами.
Скажу, что первый день приема был крайне насыщенным. Депутаты-коммунисты
отработали до последнего избирателя, приняли и выслушали всех. По итогу в
первый день на прием пришло 65 человек и продлился он пять часов, до половины десятого
вечера.
На следующий день прошел прием в Ялте. На приеме в городе-курорте
Ялта присутствовали также первый секретарь Ялтинского ГО КПРФ Иван Павличенко и
депутат Симферопольского горсовета, первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий
Саенко, кандидатуру которого Компартия выдвинула на довыборы в депутаты Госдумы
по одномандатному округу № 19. Василий Николаевич имеет большой опыт работы не
только с обращениями граждан, но и сотрудничает со многими производственными
коллективами, их руководством, помогает решать вопросы, возникающие в процессе
их трудовой деятельности.
Отмечу, что этот прием принципиально ничем не отличался от
предыдущего: такое же обилие избирателей с похожими вопросами, которые не
решаются на протяжении многих лет. Что наводит на определенные мысли: думается,
что чиновники с молчаливого согласия единороссов, либо по прямому их указанию, блюдут
интересы только нужных и своих людей, а все прочие им не интересны.
Подводя итоги работы депутата-коммуниста Государственной Думы,
понимаешь, что на протяжении девяти лет крымчане так и не получили в лице
избранных от Крыма в Госдуму депутатов, отстаивающих их интересы. С какой бы
несправедливостью вы не столкнулись, никогда депутат-единоросс не обратится в
прокуратуру, чтобы обуздать зажравшегося чиновника-единоросса и отстоять
интересы простого человека.
Поэтому, делая очередной выбор, думайте о себе, своих правах
и интересах, поддерживайте и выбирайте депутатов от Коммунистической партии Российской
Федерации. Только коммунисты способны протянуть руку помощи в борьбе с
коррумпированными и чиновниками-единороссами, навести порядок в Республике Крым
и России. Работать на благо людей и нашего будущего. Боритесь за свои права!
Депутат Госсовета РК, первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей
Богатыренко