Партия власти лишает Крым будущего. Выбери с кем ты!

Давайте честно ответим на вопрос, а приблизился ли хоть на чуть-чуть за последние девять лет Крым к финансовой независимости? Ответ очевиден, и он неутешителен. Более того, за это время Крым становится еще более зависимым от федеральных денег.
Власть бравурно отчитывается об обилии построенных
инфраструктурных объектов: садиков, школ, ФАПов и др., и это действительно не
может не радовать, но эта радость продлится до первого финансирования на
содержание, ремонт, а главное — на обеспечение специалистами. Надо отдавать
себе отчет, что все инфраструктурные объекты, это прежде всего нагрузка на
бюджет, который в Крыму глубоко дотационный. Один из немногих примеров. Мы с
вами можем наблюдать, как грибы выросшие, но не работающие модульные ФАПы. Одна
из причин их неработоспособности — отсутствие медперсонала в сельской
местности. Молодым специалистам просто негде жить, а жилье им не выделяется.
Складывается впечатление, что основной задачей власти было освоение федеральных
средств, накормить «своих» подрядчиков и набить собственные карманы. Обеспечить
работоспособность ФАПов в их задачи не входило. В тоже время, в сентябре в
Крыму пройдут довыборы в Госдуму, на которые из крымского бюджета выделено 13
млн рублей. Именно во столько обошлось безделье предыдущего
депутата-единоросса. Много это или мало? Это как раз 13 домов в сельской
местности, которые могли выделить для молодых специалистов, которые заботились
бы о здоровье сельских жителей. И это только ситуация с ФАПами, но таких
примеров по всей Республике можно найти множество.
Обилие инфраструктурных объектов предполагает дополнительное
финансирование из бюджета, львиная доля которого пополняется за счет
федеральных дотаций. Своими силами Крым таких средств не зарабатывает.
Вы спросите, что делать? Не надо изобретать велосипед. Все
придумано до нас. Надо только пользоваться лучшим советским опытом, который на
научной основе все просчитал и на деле доказал, что Крым может быть
самодостаточным регионом опираясь только на три фундаментальных направления:
промышленность, сельское хозяйство и курорты.
Именно этим трем направлениям сейчас оказывается наименьшее
внимание и финансирование. Более того, они планомерно приватизируются и
распродаются за копейки. За последние девять лет в частные руки ушли сотни
объектов недвижимости, среди которых промышленные предприятия, заводы,
авиапредприятия, сельхозпредприятия, птицефабрики, базы отдыха, пансионаты и
многое другое. Все то, что могло работать на благо Крыма и крымчан.
При таком избыточном финансировании, которое обеспечила
федеральная власть на протяжении последних девяти лет, необходимо было основную
массу денежных средств вкладывать в восстановление и развитие бюджетобразующих
промышленных предприятий. Именно они сегодня наполняли бы бюджет, из которого
можно развивать инфраструктуру и повышать уровень жизни крымчан.
Более того, возникает резонный вопрос, почему единороссы
распродают имущество Крыма не по рыночной цене, а за сущие гроши?
По сообщению министра имущественных и земельных отношений
Республики Крым, доходы бюджета Крыма от приватизации имущества за девять лет
составили 14,4 миллиарда рублей.
Именно в такую сумму оценили ориентировочную рыночную
стоимость легендарного винзавода «Массандра». Получается, девять лет
разбазаривания крымских предприятий покрыло рыночную стоимость проданной за
копейки (5,3 млрд руб.) Массандры? Исходя из этого получается, что остальная
сотня предприятий не принесла в бюджет ни копейки. Просто раздали друзьям
олигархам.
Приватизация в России давно зарекомендовала себя как
инструмент уничтожения государственных ценностей. Распродажа госсобственности
нанесла гораздо больший ущерб стране, чем Великая Отечественная война. О чем
заявил Председатель КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов с трибуны Государственной
Думы и резко осудил планы нового витка приватизации, которые продвигают
либералы из экономического блока правительства. Распродажа остатков
госсобственности в условиях СВО — это прямой путь к поражению.
В свою очередь, крымские депутаты-коммунисты, выступая на
бюджетных, парламентских слушаниях Государственного Совета Республики Крым
постоянно поднимают вопросы дополнительного финансирования базовых для Крыма
отраслей. Но руководство партии власти заявляет, что развитием промышленности
должен заниматься рынок и бизнес, а не бюджет. В отличие от единороссов,
здравомыслящие люди понимают, что оказать многомиллионную помощь предприятиям,
обеспечить их госзаказами может только государство и никакому частнику это не
под силу. Так рассуждая, партия власти проводит целенаправленную политику по
набиванию собственных карманов в ущерб развития экономической стабильности
Крыма.
Очевидно, что власть не в состоянии не только создать что-то
новое, но и восстановить и запустить бездействующие предприятия. Но она не в
состоянии сохранить работающие и приносящие прибыль предприятия! Своими
действиями они расписались в собственной несостоятельности. Ярким примером
стало решение сессии Госсовета о внесении в перечень приватизации ранее
национализированного строительного гипермаркета «Нова-Центр», выставленного на
продажу за 400 млн руб. Который, по заявлению на сессии главного единоросса
Крыма, после национализации уже принес в крымскую казну десятки миллионов
рублей от сдачи его в аренду. Так зачем продавать курицу, несущую золотые яйца?
Зачем продавать торговый объект, который может ежемесячно пополнять бюджет и
обеспечивать крымчан необходимыми благами. Миллионы рублей можно направить на
помощь пенсионерам, детям войны, многодетным, нуждающимся, сиротам, участникам
СВО и их семьям, непосредственно на саму СВО и многим другим. Но
депутаты-единороссы решили иначе. Направили сверхприбыль в карман частнику,
задачей которого всегда будет собственное обогащение и уход от уплаты налогов в
полном объеме.
Такое впечатление, что власть в Крыму захватили временщики,
задача которых набить карманы сегодня, а завтра хоть трава не расти. На будущее
развитие Крыма им просто наплевать. Глядя на все происходящее возникает
резонный вопрос: «Почему крымские единороссы ведут недружественную политику по
отношению к экономике полуострова и его жителей?»
Время показало, что партия власти не способна решать
стратегические задачи по развитию Республики Крым. Но, изменить сложившуюся
ситуацию можно! Необходимо на всех уровнях поддерживать программу КПРФ, которая
имеет решения на любой вызов. Более 180 законопроектов внесены на рассмотрение
Государственной Думы, но они игнорируются парламентским большинством.
В наших руках возможность изменить будущее наших детей к
лучшему. Для этого необходимо быть политически активным и не позволять власти
принимать решения за вас. У вас есть надежный и принципиальный защитник — это
Коммунистическая партия Российской Федерации, только ее представители и
депутаты проводят неуклонную политику поддержки и защиты интересов простых
людей. Наш долг поддерживать кандидатов от КПРФ на выборах любого уровня.
10 сентября пройдут довыборы в Госдуму РФ, от КПРФ
баллотируется человек труда, бывший директор Симферопольского
ремонтно-механического завода, заслуженный работник промышленности Республики
Крым — Василий Николаевич Саенко. Поддержи развитие Крыма! Поддержи КПРФ!
Голосуй за Саенко!
Первый секретарь
Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко