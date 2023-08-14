Чиновники не слышат людей

Сегодня в Белогорске состоялась встреча жителей города, предпринимателей, арендаторов торговых мест на городском рынке с представителями городской администрации по вопросу ликвидации МУП "Белогорье". На встрече присутствовали руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко и кандидат в депутаты в Госдуму РФ от КПРФ Василий Саенко.
Предприниматели обеспокоены тем, что после ликвидации МУПа, который занимался муниципальными пассажирскими перевозками и арендой торговых мест на местном рынке, они останутся и без мест, и без работы, они хотят гарантий от горадминистрации. Та, в свою очередь, никаких гарантий предоставить им не может, или не хочет.
"На рынке сейчас работает 340 предпринимателей и, конечно, их очень интересует и волнует дальнейшая судьба рынка. Особенно в такой ситуации, когда горадминистрации не даёт им никаких гарантий, принимает решения без согласования с общественностью, не учитывая их интересов, а везде и во всем прикрывается фразами о выполнении поручений руководства республики. Но поручения можно выполнить по-разному, можно для галочки, а можно поработать с людьми, обсудить, найти наилучшие пути решения вопросов. Мне кажется, представители Белогорской горадминистрации не заинтересованы в нормальном общении и работе с людьми, - отметил Сергей Богатыренко, - Надеюсь, что по итогам сегодняшней встречи, ситуация будет развиваться с учётом мнения предпринимателей и администрация найдет цивилизованные пути решения с учётом мнения людей. Со своей стороны мы взяли в работу обращения граждан по этому вопросу и будем содействовать его решению в рамках законодательства РФ, единого для всех, в том числе и чиновников".
По итогу встречи, было принято решение вынести вопрос о приостановке ликвидации МУП «Белогорье» и реорганизации его в ОАО на обсуждение депутатов районной сессии, которая состоится завтра.