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четверг, 24 августа 2023 г.

Вышел в свет второй августовский номер газеты «Коммунист Крыма»

 Дорогие читатели!

Формируя тезисную программу выхода России из затянувшегося экономико-социального кризиса, коммунисты в первую очередь ставят заботу о гражданах нашей страны. И здесь речь идет не о кучке олигархов с их приближенными, а обо всем многомиллионном народе. Ни для кого не секрет, что в последние десятилетия власть и чиновники самоустранились от решения многих злободневных вопросов, переложив их решение на плечи граждан.

К примеру, раньше государство обеспечивало граждан жильем. Да, этот механизм был не идеален, однако молодая семья могла рассчитывать на комнату в общежитии или малосемейку уже в начале совместной жизни. Зато сейчас, чтобы приобрести среднюю квартиру необходимо взять кабальную многолетнюю ипотеку. Да и земельный участок на законных основаниях, как оказывается, получить не так просто. В первополосном материале первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко рассказал о беспределе крымских чиновников при раздаче земельных участков в нескольких районах полуострова.

И теме «глухоты» местечковых чиновников посвящен не один материал нашего выпуска. Это говорит о том, что в стране назрели системные изменения, которые изо всех сил тормозятся власть предержащими. В этой ситуации от граждан требуется четко заявить о совей позиции и проголосовать на предстоящих выборах за достойных кандидатов.

Крымские коммунисты выдвинули своего достойного кандидата в депутаты Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 — Василия Саенко. Имея многолетний опыт работы в сфере сельского хозяйства, Василий Николаевич знает о многих трудностях и проблемах, стоящих пред аграрно-промышленным комплексом Республики и готов приложить максимум усилий для их решения. В этом номере мы рассказываем о результатах поездки кандидата по крымским городам и селам и встречам с крымчанами.

По традиции мы не обошли стороной и новости, которые вызывают чувство гордости за нашу страну. Не все так плохо в нашем Отечестве, но необходимо приложить еще много усилий, чтобы Россия стала еще более процветающей и успешной.

Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»