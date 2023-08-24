Вышел в свет второй августовский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Формируя тезисную программу выхода России из затянувшегося экономико-социального кризиса, коммунисты в первую очередь ставят заботу о гражданах нашей страны. И здесь речь идет не о кучке олигархов с их приближенными, а обо всем многомиллионном народе. Ни для кого не секрет, что в последние десятилетия власть и чиновники самоустранились от решения многих злободневных вопросов, переложив их решение на плечи граждан.
К примеру, раньше государство обеспечивало граждан жильем.
Да, этот механизм был не идеален, однако молодая семья могла рассчитывать на
комнату в общежитии или малосемейку уже в начале совместной жизни. Зато сейчас,
чтобы приобрести среднюю квартиру необходимо взять кабальную многолетнюю
ипотеку. Да и земельный участок на законных основаниях, как оказывается,
получить не так просто. В первополосном материале первый секретарь Комитета КРО
КПРФ Сергей Богатыренко рассказал о беспределе крымских чиновников при раздаче
земельных участков в нескольких районах полуострова.
И теме «глухоты» местечковых чиновников посвящен не один
материал нашего выпуска. Это говорит о том, что в стране назрели системные
изменения, которые изо всех сил тормозятся власть предержащими. В этой ситуации
от граждан требуется четко заявить о совей позиции и проголосовать на предстоящих
выборах за достойных кандидатов.
Крымские коммунисты выдвинули своего достойного кандидата в
депутаты Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19
— Василия Саенко. Имея многолетний опыт работы в сфере сельского хозяйства,
Василий Николаевич знает о многих трудностях и проблемах, стоящих пред аграрно-промышленным
комплексом Республики и готов приложить максимум усилий для их решения. В этом
номере мы рассказываем о результатах поездки кандидата по крымским городам и
селам и встречам с крымчанами.
По традиции мы не обошли стороной и новости, которые
вызывают чувство гордости за нашу страну. Не все так плохо в нашем Отечестве,
но необходимо приложить еще много усилий, чтобы Россия стала еще более
процветающей и успешной.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
Подписывайтесь на газету «Коммунист Крыма» и вы всегда
будете в курсе событий!
Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» – 30538.
Читайте! Думайте! Действуйте!
С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»