Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие читатели!
Мы живем в очень интересный исторический момент – внутренний кризис нашей страны наложился на внешний, и все здравомыслящие люди понимают, что у нас нет иного выхода, кроме как объединить усилия и разрешить ряд насущных проблем. Одной из таких является реформа образования. И действительно мы видим, что власть принимает в этом направлении определенные меры – от отхода от болонской системы образования до внесения необходимых изменений в школьные учебниках. Однако на общем фоне преобразований в системе школьного образования проявляются такие казусы, которые кроме как вредительством не назовешь. Сознательным или нет – другое дело. Пусть в этом разбираются специалисты. Мы в свою очередь не смогли пройти мимо этой темы и посвятили первополосный материал именно ей. Предлагаем вам, дорогие читатели, ознакомиться с ней и высказать свое мнение по этому поводу.
Также наше внимание было обращено в сторону молодого
поколения, так сказать, подрастающей смены. И здесь мы не говорим, что молодежь
хорошая или плохая, но поднимаем тему осознанности и ответственности, присущей молодому
поколению, и что не так в этой сфере.
Вновь в нашей рубрике положительных новостей осветили
события, произошедшие за последние две недели в нашей стране. Сделано много и
это только за такой короткий период. Действительно, есть чем гордиться. Наряду
с этим мы обратили внимание на те сомнительные достижения, которые предложили
оценить крымчанам и проголосовать за них во всероссийском конкурсе. На фоне
других регионов они смотрятся, мягко говоря, слабовато. С другой стороны – имеем
то, что имеем. И это прекрасный повод для крымских властей задуматься над тем,
в каком направлении необходимо развивать наш регион, чтобы действительно
хороших новостей становилось все больше, и они происходили все чаще.
Также мы не могли обойти вниманием заявления Центрального
комитета КПРФ о прошедших выборах. Лидер российских коммунистов Геннадий
Зюганов подчеркнул, что в рамах старого курса не решить стратегические задачи,
стоящие перед Россией, и это неоспоримый факт.
Тем более, что все жители нашей страны наглядно видят и
ощущают на себе, как на примере того же подорожания топлива, что все попытки
правительства и чиновников не привели к каким-либо вменяемым результатам, и
цены на ДТ и бензин неумолимо ползут вверх, что непременно скажется на ценах на
все товары и услуги. К чему это может привести – думайте сами. И решайте, за
кого нужно голосовать на выборах в следующем году.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»