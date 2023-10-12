В России резко вырос спрос на книги о коммунизме и социализме

Об этом пишут «Ведомости» на основе данных книжного сервиса «Литрес». На его сайте в январе-сентябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число проданных экземпляров электронных книг о коммунизме выросло на 39%, а книг о социализме – на 24%.
Можно долго спорить, что такое книги о коммунизме и социализме, и где граница между этими двумя категориями, но в данном случае все просто: на «Литресе» это книги, которым присвоен соответствующий тег – «коммунизм» или «социализм». Представитель сервиса пояснил, что такие теги присваиваются как нон-фикшен, так и художественным произведениям, «в которых раскрываются идеи указанных политических идеологий».
Лидерами продаж среди аудиокниг с тегом «коммунизм» стали биографическая книга «Ленин. Человек, который изменил все» Вячеслава Никонова, «Манифест коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, труд Владимира Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма».
Из книг с тегом «социализм» самыми популярными стали «Анти-Дюринг. Диалектика природы» – сборник в текстовом формате из двух важнейших работ Энгельса и его работа «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Читатели также покупали «Общество спектакля» Ги Дебора и «Открытый заговор» Герберта Уэллса.
Стоит отметить, что книги в электронном виде читают в основном люди молодого и среднего возраста.
При этом аналогичные тренды заметны не только на маркетплейсах, но и в обычных книжных магазинах. Например, в сети «Читай-город» журналистам «Ведомостей» подтвердили «стабильный интерес» к книгам о социализме и коммунизме. По словам представителя сети, все чаще на полки магазинов поступают переиздания классических трудов Ленина и книг, посвященных личности Сталина. Самой популярной книгой по продажам в этом сегменте стала ленинская работа «Государство и революция».
Что же, меня не удивляют эти данные. Для всякого думающего человека очевидно, что и Россия, и весь мир переживают сейчас серьезнейший кризис. Люди ищут ответ: как выйти из этого кризиса? Их уже не устраивают те ответы, которые нам в течение 30 лет навязывали либералы. Предложение «белогвардейского» лагеря вернуться в эпоху до 1917 года тоже мало кому интересно. Остаются левые мыслители, прежде всего – классики марксизма-ленинизма.
Задача теперь в том, чтобы преобразовать этот поворот в сознании в изменение социально-политического курса страны. За это и борется КПРФ, программа которой представляет собой не что иное, как применение идей марксизма-ленинизма для решения задачи развития России в современных условиях.