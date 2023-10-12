Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Мы решили начать этот номер с непривычного первополосного
материала, посвященного ответственности за уничтожение, сбор или повреждение
краснокнижных видов грибов и растений – соответствующий закон был подписан еще
в апреле этого года президентом и вступил в силу с 12 октября. Мы не хотим
давать свою оценку, а предлагаем вам поразмыслить над этими нововведениями и к
чему они могут привести. Достаточно посмотреть, как и в каких ситуациях
применяются на практике иные законы в сфере интернета, соцсетей и пр.
Ответственностью (уголовной или административной) нас обложили везде. Это
актуально тем более, когда высокопоставленные чиновники в ответ на серьезные
вопросы, касающиеся жизни всей страны, улыбаются и отшучиваются по сути дела
ничего не значащими фразами. А ответственность за неправильно принятые ими
решения постоянно перекладывается на плечи и кошельки простых граждан. Тогда
спрашивается – для кого эти законы и ограничения? Ответ очевиден – все равны,
но некоторые равнее.
И это не единичные случаи – первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко на страницах нашего издания рассказывает, как крымские коммунисты помогли многодетной семье противостоять произволу местных чиновников и получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства, который и так по закону им должны были предоставить. Однако, по сложившейся традиции, власть предержащие решили этот вопрос по принципу «и так сойдет», а на законность можно и наплевать. И это не говоря уже о какой-то ответственности за такое отношение к гражданам. Что вышло из этой ситуации читайте в нашем материале.
В нашей традиционной рубрике хороших новостей, произошедших
за последние две недели в России, нам пришлось добавить ложку дегтя в бочку
меда – ну никак не получается у местных властей отличиться чем-нибудь хорошим и
значительным – завод открыть, наладить выпуск оборудования, организовать
рабочие места. Зато с избытком хватает поводов для открытия уголовных дел. И
здесь опять вопрос об ответственности – мало кто из чиновников задумывается над
тем, что за все на этом свете приходится платить (ну или на том свете так
точно). Вот и стараются свою мошну набить потуже, но не у всех «прокатывает».
Вот и получается, что «Россия, вперёд!» и нам есть чем гордиться, только и есть
за что стыдиться.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»