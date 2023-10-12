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четверг, 12 октября 2023 г.

Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

 Дорогие читатели!

Мы решили начать этот номер с непривычного первополосного материала, посвященного ответственности за уничтожение, сбор или повреждение краснокнижных видов грибов и растений – соответствующий закон был подписан еще в апреле этого года президентом и вступил в силу с 12 октября. Мы не хотим давать свою оценку, а предлагаем вам поразмыслить над этими нововведениями и к чему они могут привести. Достаточно посмотреть, как и в каких ситуациях применяются на практике иные законы в сфере интернета, соцсетей и пр. Ответственностью (уголовной или административной) нас обложили везде. Это актуально тем более, когда высокопоставленные чиновники в ответ на серьезные вопросы, касающиеся жизни всей страны, улыбаются и отшучиваются по сути дела ничего не значащими фразами. А ответственность за неправильно принятые ими решения постоянно перекладывается на плечи и кошельки простых граждан. Тогда спрашивается – для кого эти законы и ограничения? Ответ очевиден – все равны, но некоторые равнее.

И это не единичные случаи – первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко на страницах нашего издания рассказывает, как крымские коммунисты помогли многодетной семье противостоять произволу местных чиновников и получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства, который и так по закону им должны были предоставить. Однако, по сложившейся традиции, власть предержащие решили этот вопрос по принципу «и так сойдет», а на законность можно и наплевать. И это не говоря уже о какой-то ответственности за такое отношение к гражданам. Что вышло из этой ситуации читайте в нашем материале.

В нашей традиционной рубрике хороших новостей, произошедших за последние две недели в России, нам пришлось добавить ложку дегтя в бочку меда – ну никак не получается у местных властей отличиться чем-нибудь хорошим и значительным – завод открыть, наладить выпуск оборудования, организовать рабочие места. Зато с избытком хватает поводов для открытия уголовных дел. И здесь опять вопрос об ответственности – мало кто из чиновников задумывается над тем, что за все на этом свете приходится платить (ну или на том свете так точно). Вот и стараются свою мошну набить потуже, но не у всех «прокатывает». Вот и получается, что «Россия, вперёд!» и нам есть чем гордиться, только и есть за что стыдиться.

Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»