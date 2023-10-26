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четверг, 26 октября 2023 г.

Будни волонтера–добровольца

«Гости»

Вечер выходного дня проводил дома с семьей. Из детской комнаты раздавался шум работающего телевизора, дети смотрели «смешариков», при этом как обычно играли. Мы с супругой после ужина мыли посуду. Я мыл, жена протирала тарелки и ставила на полку. В это время зазвонил телефон. Мы привыкли, что у волонтеров нет выходных, а есть постоянное «надо». И сейчас посмотрел на экран телефона, высвечивалось: «Юля волонтер Симф». «Странно», – подумал я, обычно Юля звонит в будний день и обычно это касается медицины. Вытер руки, взял телефон. Из трубки раздался голос:

— Привет, ты в городе? Нужна твоя помощь! Напомни подъезд, этаж и номер квартиры.

Почему-то я не сразу узнал голос Юли. Он звучал необычно, какой-то уставший, жесткий и тревожный. Обычно Юля всегда веселая, жизнерадостная, на позитиве. Всегда вселяет заряд бодрости.

—Да, – ответил я и продиктовал адрес. Юля сказала в ответ, что минут через тридцать – сорок будем у тебя, по телефону не могу объяснить, все увидишь и поймешь.

Минут через сорок, раздался звонок в дверь. Открываю. На пороге стоит Юля как обычно в форме и рядом с ней высокий, очень худой мужчина лет сорока пяти – пятидесяти. Тоже в форме «пиксель», но она вся грязная, рваная и в непонятных пятнах. На ногах вместо берцев тапочки и теплые носки.

— Заходите», – сказал я и запустил гостей в прихожую. Вместе с гостями зашел и запах, запах прелый и вонючий до тошноты. Так пах этот высокий мужчина. — Что случилось?» – спросил я у Юлии. Юлия ответила, что это Евгений, он вернулся из плена.

— Мы только его обменяли, он не крымский, но он наш.

Тут до меня будто ударило током и моментально все паззлы сложились. Сразу отступлю от сюжета и немного расскажу о Юлии – волонтере добровольцев из Симферополя. Юля родилась и жила в Москве. Молодой девчонкой поехала волонтерить на горячие точки. Была во всех горячих точках нашей Родины. В 2014 году переехала в Крым. Вышла замуж, родила дочь. Но тут наступило 24 февраля 2022 год. Юлия была одной из первых, кто помогал нашим бойцам в госпиталях.

— Евгений, не стесняйся и будь как дома, ты у друзей, – сказал я гостю. – Раздевайся, снимай все и иди в душ мыться.

Перед этим в ванную я занес новый станок для бритья. Юлию провел на кухню и усадил за стол:

— Рассказывай, пока Евгений в душе.

Юля немного помолчала, собралась мыслями. И после начала краткий рассказ:

— Это Евгений, мы его обменяли на пленных ВСУ. Он был в плену более одиннадцати месяцев. Семь месяцев провел в подвале в темноте, как выжил, не понятно. Попал в плен после контузии и ранения в область лица и шеи, осколки.

Из ванной вышел Евгений.

— Проходи на кухню, садись. У нас в меню есть суп из курицы, гречка, котлета, сосиска. Что разогревать?

Евгений, смущаясь, попросил суп.

— Можем сделать еще бутербродов, – сказала Юлия.

— Можно просто суп, просто суп. Я хочу прочувствовать вкус супа.

Пока Евгений медленно ел суп, я начал его разглядывать. Оказалось, что ему не сорок и не пятьдесят лет, а всего лишь 28. Когда я смотрел кадры из хроники концлагерей фашистской Германии, я не мог понять, почему люди такие серые и худые. У Евгения была натянута кожа на череп головы, при этом вся в шрамах, кожа серая, но как будто прозрачная. Волос на голове почти не было.

Так, для понимания – в плену его семь раз выводили на расстрел, так забавлялись хохлы. Выводят и стреляют поверх головы или рядом. Про пытки и унижения – это отдельная история, могу сказать, что паяльная лампа была тоже.

Предложил гостям что-нибудь спиртное. В запасах был коньяк, водка, вино. Гости отказались, попросили просто чай. Чай без сахара. Обратил внимание, как Евгений не пил чай, а как наслаждался этим чаем. В голове промелькнула мысль: как мало надо для счастья, просто душ, суп, чай и осознание, что ты у своих.

На часах уже была полночь, дети и жена спали. Гости поблагодарили и начали собираться в путь. На мое предложение остаться на ночлег отказались.

— Нас ждут, – сказала Юлия , – нам пора.

После ухода вечерних гостей, я еще долго сидел на кухне. И до меня дошли слова наших бойцов: «Мы в плен к этим немцам не сдадимся, мы лучше погибнем. Но только не плен».

История – злая тетка, она нас учит, учит, а мы ... Все повторяется по спирали, тогда наши деды и прадеды, а сегодня мы.

«Сестра»

— Алло, алло, Юль, привет. Это Женя, помнишь?

Юлия не сразу сообразила, кто звонит, но ответила:

— Да, говори.

Мужской сиплый голос и с явной буквой «ш» продолжил:

— Юль, представляешь, а меня мои похоронили.

Только после этих слов Юлия вспомнила Евгения, высокого, худого, со шрамами на лице и шее, без зубов военнопленного, которого буквально недавно обменяли на пленных ВСУ. Как обычно в таких ситуациях Юля сконцентрировалась, хотя только недавно вернулась из очередной поездки за ленточку. Хотелось выспаться. И, сука, это поездка была не очень. Дроны, обстрелы, бессонница, дорога – то яма, то канава. Но верная «ракета» выручала, хотя и защита давно была уже вся истерта на ней. И каждый раз она обещала «ракете», что это последний раз, потерпи, я тебя отремонтирую. Очень хотелось спать.

— Да, Женя, конечно, помню, рассказывай, чем могу помочь?

Евгений начал рассказывать:

— Вернулся я в город, узнал телефонный номер своей сестры, позвонил. Сестра Лена меня не узнала. Орала в трубку, что я хохол и будьте вы прокляты за то, что убили Женьку, то есть меня. Юль, я не знаю, что мне делать?!

После этого рассказа у Юли желание спать как рукой сняло. Ей спецы рассказывали о ситуации с Евгением. Когда контуженого и раненого его хохлы взяли в плен, они узнали номера телефонов, соцсети и мессенджеры всех родных и близких. Отсылали им видео, где пытают и издеваются не только над Женей, но и над другими нашими солдатами. При этом видео сопровождались кричалками типа «смерть москалям», «мы за вами придем», «смотри, сука, и с тобой, и с твоими вы…дками мы сделаем то же самое, готовься», ну, и многое другое. Последнее видео, которое прислали хохлы Елене, было вообще ужасным. На кадрах лежало бесформенное окровавленное тело. Хохлонацист наклоняется над головой лежащего еле дышащего солдата и начинает засовывать в рот гранату. Граната не влезает в рот, и он начинает ее забивать, на кадрах слышен стон и звук сломанных зубов. После – после взрыв. И слова: «Так будет с каждым орком».

Понятно состояние Елены. Плюс к этому череда событий в России, подрыв Дугиной и Татарского. Естественно Елена сменила адрес, телефон и место работы, заблокировала соцсети, создала новые, но уже не под своим именем.

Голос из телефона вернул Юлию:

— Юль, я не знаю, что мне делать.

Юлия помолчала и ответила:

— Жень, зайди в какую-нибудь кафешку, попей чайку, а я что-нибудь придумаю. Прорвемся.

Честно говоря, Юлия не понимала и не знала, как помочь Евгению. Здесь, в Крыму, да, она знала депутатов, чиновников, нужных людей и коммерсантов. Там, в городе-миллионнике никого. Юля включила кофеварку, закурила сигарету и судорожно начала листать записную книжку телефона. К кому обратиться, у кого попросить помощи или хотя бы совета.

Нашла.

— Алло, здравствуйте, Сергей Иванович, тут такая ситуация ... – Юлия вкратце описала. Сергей Иванович, выслушав, сказал:

— Сейчас решим. Я тебе скину номер своего товарища, скажешь от меня. Он поможет твоему бойцу.

Юлия хлебнула пару глотков уже остывшего кофе и начала набрать номер телефона Павла.

— Здравствуйте, мне ваш номер дал Сергей Иванович, у нас тут такая ситуация ...

Павел оказался свойским мужиком, был и в Чечне, и не только.

— Хорошо, понял, давай номер твоего Евгения и где он сейчас, в каком кафе пьет чай?

Юлия скинула все координаты.

Через час к кафе приехала темная машина с черными номерами и спецсигналами. Было не тяжело узнать среди посетителей кафе высокого худого парня со шрамами на лице и без зубов. Полковник подошел к Евгению со словами:

— Сынок, ты дома, поехали к сестре.

Они молча ехали в машине, за окном проносились огни засыпающего города и только дорога домой давала надежду, что завтра наконец-то наступит. Завтра..., где есть счастливый смех сестры, где есть знакомые с детства предметы, где есть надежды в светлое будущее.

«Слеза»

Наконец-то Юля выполнила обещание, данное «ракете».

— Я тебя починила, как и обещала.

За последние полтора года Юля побывала на всех направлениях фронта, помогая нашим бойцам, ездила в такие места, куда не всегда приезжали машины обеспечения из-за страха быть уничтоженным. Множество раз ангел–хранитель оберегал Юлю от прилетов, чудом она проскакивала, выгружалась и снова в путь. И каждый раз возвращаясь из-за ленточки давала обещание:

— Ну, вот сейчас будет перерыв и я съезжу к бабушке и деду, проведаю могилки.

В детстве Юля с нетерпением ждала каникул, чтобы быстрее уехать из душной и суетливой Москвы к деду и бабуле. Уехать в станицу, где чистый воздух и вольница для ребенка. Она часто вспоминала, как проводила летние каникулы в крае казаков. Может, поэтому она была такая бесстрашная, безбашенная и в то же время хрупкая и ранимая девушка, в которой текла кровь казаков–пластунов. Тех самых героев, которые маршировали на параде Победы в далеком сорок пятом году.

Позади уже был Крымский мост, в машине играла музыка, на заднем сиденье, обнявшись с чебурашкой, спала рыжеволосая дочь. На телефон в вотсап пришло сообщение. Оно было голосовым от Евгения. Прослушав, Юля улыбнулась и одновременно глаза наполнились слезами, слезами радости.

Ну, все наконец-то, он дома.

Автор Алексей Кружинский