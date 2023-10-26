Будни волонтера–добровольца

«Гости»
Вечер выходного дня проводил дома с семьей. Из детской комнаты раздавался шум работающего телевизора, дети смотрели «смешариков», при этом как обычно играли. Мы с супругой после ужина мыли посуду. Я мыл, жена протирала тарелки и ставила на полку. В это время зазвонил телефон. Мы привыкли, что у волонтеров нет выходных, а есть постоянное «надо». И сейчас посмотрел на экран телефона, высвечивалось: «Юля волонтер Симф». «Странно», – подумал я, обычно Юля звонит в будний день и обычно это касается медицины. Вытер руки, взял телефон. Из трубки раздался голос:
— Привет, ты в городе? Нужна твоя помощь! Напомни подъезд,
этаж и номер квартиры.
Почему-то я не сразу узнал голос Юли. Он звучал необычно,
какой-то уставший, жесткий и тревожный. Обычно Юля всегда веселая,
жизнерадостная, на позитиве. Всегда вселяет заряд бодрости.
—Да, – ответил я и продиктовал адрес. Юля сказала в ответ,
что минут через тридцать – сорок будем у тебя, по телефону не могу объяснить, все
увидишь и поймешь.
Минут через сорок, раздался звонок в дверь. Открываю. На
пороге стоит Юля как обычно в форме и рядом с ней высокий, очень худой мужчина
лет сорока пяти – пятидесяти. Тоже в форме «пиксель», но она вся грязная,
рваная и в непонятных пятнах. На ногах вместо берцев тапочки и теплые носки.
— Заходите», – сказал я и запустил гостей в прихожую. Вместе
с гостями зашел и запах, запах прелый и вонючий до тошноты. Так пах этот
высокий мужчина. — Что случилось?» – спросил я у Юлии. Юлия ответила, что это
Евгений, он вернулся из плена.
— Мы только его обменяли, он не крымский, но он наш.
Тут до меня будто ударило током и моментально все паззлы
сложились. Сразу отступлю от сюжета и немного расскажу о Юлии – волонтере
добровольцев из Симферополя. Юля родилась и жила в Москве. Молодой девчонкой
поехала волонтерить на горячие точки. Была во всех горячих точках нашей Родины.
В 2014 году переехала в Крым. Вышла замуж, родила дочь. Но тут наступило 24
февраля 2022 год. Юлия была одной из первых, кто помогал нашим бойцам в
госпиталях.
— Евгений, не стесняйся и будь как дома, ты у друзей, – сказал
я гостю. – Раздевайся, снимай все и иди в душ мыться.
Перед этим в ванную я занес новый станок для бритья. Юлию
провел на кухню и усадил за стол:
— Рассказывай, пока Евгений в душе.
Юля немного помолчала, собралась мыслями. И после начала
краткий рассказ:
— Это Евгений, мы его обменяли на пленных ВСУ. Он был в
плену более одиннадцати месяцев. Семь месяцев провел в подвале в темноте, как
выжил, не понятно. Попал в плен после контузии и ранения в область лица и шеи,
осколки.
Из ванной вышел Евгений.
— Проходи на кухню, садись. У нас в меню есть суп из курицы,
гречка, котлета, сосиска. Что разогревать?
Евгений, смущаясь, попросил суп.
— Можем сделать еще бутербродов, – сказала Юлия.
— Можно просто суп, просто суп. Я хочу прочувствовать вкус
супа.
Пока Евгений медленно ел суп, я начал его разглядывать.
Оказалось, что ему не сорок и не пятьдесят лет, а всего лишь 28. Когда я
смотрел кадры из хроники концлагерей фашистской Германии, я не мог понять,
почему люди такие серые и худые. У Евгения была натянута кожа на череп головы,
при этом вся в шрамах, кожа серая, но как будто прозрачная. Волос на голове
почти не было.
Так, для понимания – в плену его семь раз выводили на
расстрел, так забавлялись хохлы. Выводят и стреляют поверх головы или рядом.
Про пытки и унижения – это отдельная история, могу сказать, что паяльная лампа
была тоже.
Предложил гостям что-нибудь спиртное. В запасах был коньяк,
водка, вино. Гости отказались, попросили просто чай. Чай без сахара. Обратил
внимание, как Евгений не пил чай, а как наслаждался этим чаем. В голове
промелькнула мысль: как мало надо для счастья, просто душ, суп, чай и
осознание, что ты у своих.
На часах уже была полночь, дети и жена спали. Гости
поблагодарили и начали собираться в путь. На мое предложение остаться на ночлег
отказались.
— Нас ждут, – сказала Юлия , – нам пора.
После ухода вечерних гостей, я еще долго сидел на кухне. И
до меня дошли слова наших бойцов: «Мы в плен к этим немцам не сдадимся, мы
лучше погибнем. Но только не плен».
История – злая тетка, она нас учит, учит, а мы ... Все
повторяется по спирали, тогда наши деды и прадеды, а сегодня мы.
«Сестра»
— Алло, алло, Юль, привет. Это Женя, помнишь?
Юлия не сразу сообразила, кто звонит, но ответила:
— Да, говори.
Мужской сиплый голос и с явной буквой «ш» продолжил:
— Юль, представляешь, а меня мои похоронили.
Только после этих слов Юлия вспомнила Евгения, высокого,
худого, со шрамами на лице и шее, без зубов военнопленного, которого буквально
недавно обменяли на пленных ВСУ. Как обычно в таких ситуациях Юля
сконцентрировалась, хотя только недавно вернулась из очередной поездки за
ленточку. Хотелось выспаться. И, сука, это поездка была не очень. Дроны,
обстрелы, бессонница, дорога – то яма, то канава. Но верная «ракета» выручала,
хотя и защита давно была уже вся истерта на ней. И каждый раз она обещала «ракете»,
что это последний раз, потерпи, я тебя отремонтирую. Очень хотелось спать.
— Да, Женя, конечно, помню, рассказывай, чем могу помочь?
Евгений начал рассказывать:
— Вернулся я в город, узнал телефонный номер своей сестры,
позвонил. Сестра Лена меня не узнала. Орала в трубку, что я хохол и будьте вы
прокляты за то, что убили Женьку, то есть меня. Юль, я не знаю, что мне
делать?!
После этого рассказа у Юли желание спать как рукой сняло. Ей
спецы рассказывали о ситуации с Евгением. Когда контуженого и раненого его
хохлы взяли в плен, они узнали номера телефонов, соцсети и мессенджеры всех
родных и близких. Отсылали им видео, где пытают и издеваются не только над
Женей, но и над другими нашими солдатами. При этом видео сопровождались
кричалками типа «смерть москалям», «мы за вами придем», «смотри, сука, и с
тобой, и с твоими вы…дками мы сделаем то же самое, готовься», ну, и многое
другое. Последнее видео, которое прислали хохлы Елене, было вообще ужасным. На
кадрах лежало бесформенное окровавленное тело. Хохлонацист наклоняется над
головой лежащего еле дышащего солдата и начинает засовывать в рот гранату.
Граната не влезает в рот, и он начинает ее забивать, на кадрах слышен стон и
звук сломанных зубов. После – после взрыв. И слова: «Так будет с каждым орком».
Понятно состояние Елены. Плюс к этому череда событий в
России, подрыв Дугиной и Татарского. Естественно Елена сменила адрес, телефон и
место работы, заблокировала соцсети, создала новые, но уже не под своим именем.
Голос из телефона вернул Юлию:
— Юль, я не знаю, что мне делать.
Юлия помолчала и ответила:
— Жень, зайди в какую-нибудь кафешку, попей чайку, а я что-нибудь
придумаю. Прорвемся.
Честно говоря, Юлия не понимала и не знала, как помочь
Евгению. Здесь, в Крыму, да, она знала депутатов, чиновников, нужных людей и
коммерсантов. Там, в городе-миллионнике никого. Юля включила кофеварку,
закурила сигарету и судорожно начала листать записную книжку телефона. К кому
обратиться, у кого попросить помощи или хотя бы совета.
Нашла.
— Алло, здравствуйте, Сергей Иванович, тут такая ситуация
... – Юлия вкратце описала. Сергей Иванович, выслушав, сказал:
— Сейчас решим. Я тебе скину номер своего товарища, скажешь
от меня. Он поможет твоему бойцу.
Юлия хлебнула пару глотков уже остывшего кофе и начала
набрать номер телефона Павла.
— Здравствуйте, мне ваш номер дал Сергей Иванович, у нас тут
такая ситуация ...
Павел оказался свойским мужиком, был и в Чечне, и не только.
— Хорошо, понял, давай номер твоего Евгения и где он сейчас,
в каком кафе пьет чай?
Юлия скинула все координаты.
Через час к кафе приехала темная машина с черными номерами и
спецсигналами. Было не тяжело узнать среди посетителей кафе высокого худого парня
со шрамами на лице и без зубов. Полковник подошел к Евгению со словами:
— Сынок, ты дома, поехали к сестре.
Они молча ехали в машине, за окном проносились огни
засыпающего города и только дорога домой давала надежду, что завтра наконец-то
наступит. Завтра..., где есть счастливый смех сестры, где есть знакомые с
детства предметы, где есть надежды в светлое будущее.
«Слеза»
Наконец-то Юля выполнила обещание, данное «ракете».
— Я тебя починила, как и обещала.
За последние полтора года Юля побывала на всех направлениях
фронта, помогая нашим бойцам, ездила в такие места, куда не всегда приезжали
машины обеспечения из-за страха быть уничтоженным. Множество раз ангел–хранитель
оберегал Юлю от прилетов, чудом она проскакивала, выгружалась и снова в путь. И
каждый раз возвращаясь из-за ленточки давала обещание:
— Ну, вот сейчас будет перерыв и я съезжу к бабушке и деду,
проведаю могилки.
В детстве Юля с нетерпением ждала каникул, чтобы быстрее
уехать из душной и суетливой Москвы к деду и бабуле. Уехать в станицу, где
чистый воздух и вольница для ребенка. Она часто вспоминала, как проводила
летние каникулы в крае казаков. Может, поэтому она была такая бесстрашная, безбашенная
и в то же время хрупкая и ранимая девушка, в которой текла кровь казаков–пластунов.
Тех самых героев, которые маршировали на параде Победы в далеком сорок пятом
году.
Позади уже был Крымский мост, в машине играла музыка, на
заднем сиденье, обнявшись с чебурашкой, спала рыжеволосая дочь. На телефон в
вотсап пришло сообщение. Оно было голосовым от Евгения. Прослушав, Юля
улыбнулась и одновременно глаза наполнились слезами, слезами радости.
Ну, все наконец-то, он дома.
Автор Алексей
Кружинский