Будет ли газ в Донском?

Депутат Госсовета РК, первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко:
"К нам, к депутатам фракции КПРФ обращаются жители Крыма на депутатских приемах, при личных встречах, через сеть интернет.
Со своей проблемой обратились жители села Донского Симферопольского района, по вопросу газификации.
На мой депутатский запрос Администрация Донского поселения дала ответ, что газификация в перспективе будет рассмотрена после 2025 года! Считаю, что эти сроки не удовлетворят жителей, т.к. отсутствие газа в домах сразу в разы повышает стоимость эксплуатации и проживания в частном доме. По данным Министерства Топливной промышленности на данный момент из 1019 населенных пунктов газом не обеспечены 485. Т.е. ровно половина. Это вызвано тем, что на реализацию программы на хватает почти 5 млрд рублей.
Позиция фракции КПРФ однозначна - учитывая, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в республике Крым реализуется программа социальной газификации, плюс бюджет Крыма щедро поддерживается федеральным центром, власть должна приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить сельские территории природным газом. Более того, на эти нужды можно направить средства от реализации национализированного имущества недружественных лиц".