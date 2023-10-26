Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие читатели!
Одним из основных материалов этого номера является важнейший
документ, представленный руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием
Андреевичем Зюгановым. Глубинное понимание формирования основного документа
страны – бюджета на следующий год и 2025 – 2026 годы – является основой
стабильности развития России, ее экономической и социальной составляющей.
Председатель КПРФ поднимает вопросы о необходимости качественного пересмотра
направлений статей расходов бюджета, предлагает действенные шаги, а также анализирует
данные этого года. Безусловно, проект бюджета имеет как отрицательные так и
положительные стороны. Каждый из читателей сможет сделать свои выводы,
ознакомившись с этим материалом.
И, как вы сами можете убедиться, у коммунистов слова не
расходятся с делом: свои мнением по итогам проведения VII (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
поделился первый секретарь Комитета Крымского регионального отделения Компартии
Сергей Богатыренко. По его словам, нынешний пленум значительно отличался от
предыдущих. На нем были представлены отчеты о реальных позитивных изменениях в
регионах нашей страны, произошедших под руководством коммунистов. Кроме того,
были четко определены приоритеты в работе на местах.
В нашей традиционной рубрике хороших новостей, произошедших
за последние две недели в России, много интересных и радостных событий. Нам
действительно есть чем гордиться. Правда, очень надеемся, что вскоре мы сможем
гордиться достижениями в экономике, науке, технике, производстве и сельском
хозяйстве не только как россияне, но и как крымчане.
Продолжая тему гордости за успехи своей страны, мы
предлагаем вам ознакомиться с материалом, посвященным одному из важных вопросов
человечества: с кого брать пример, на кого равняться? Свое видение вопроса
раскрывает известный крымский писатель, педагог Николай Готовчиков.
Помимо затронутых нами вопросов, на страницах этого номера
мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы
надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»