С годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!Дорогие товарищи!
От имени Крымского рескома КПРФ поздравляю вас со 106-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Тогда впервые в мире трудящиеся массы, под руководством партии большевиков во главе с В.И. Лениным, взяли власть на одной шестой части планеты в свои собственные мозолистые руки, уничтожив господство помещиков и капиталистов.
Великая Октябрьская социалистическая революция была одним из самых значительных событий в истории России и мира, и привела к образованию первого в мире социалистического государства - Союза Советских Социалистических Республик.
Пусть этот праздник остается для нас с вами тем маяком, что освещает путь борьбы с нынешними угнетателями трудового народа, и напоминает нам о том, что мы можем добиться большего, благодаря солидарности и единству, если будем действовать вместе.
У капитализма нет будущего, будущее – за коммунизмом!
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко