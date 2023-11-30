Новое в земельном законодательстве

Лесные участки формируются в соответствии с проектной документацией, за исключением случаев их образования в целях строительства, реконструкции линейных объектов, для осуществления которых требуется подготовка документации по планировке территории.
В случае изъятия участка для
государственных или муниципальных нужд при его разделе могут быть образованы
один или несколько земельных участков с сохранением разделяемого земельного
участка.
Договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без
проведения торгов в случае предоставления участка, предназначенного для
размещения объектов Единой системы газоснабжения, организации, являющейся
собственником такой системы, в том числе в случае, если земельный участок
предназначен для пользования недрами.
Использование участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для целей размещения отдельных
объектов не является препятствием для установления в отношении их сервитута или
публичного сервитута для размещения таких объектов.
В случае, если публичный сервитут
установлен в отношении участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и предоставленного в аренду, срок соглашения об
осуществлении публичного сервитута не должен превышать срок аренды такого
земельного участка.
Юридические лица, право собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления, которых на сооружения,
которые могут размещаться на участке или землях на основании публичного
сервитута, возникло с 01.09.2018, вправе переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, право аренды земельного участка
на публичный сервитут.
Определены особенности установления
публичного сервитута в отношении земельных участков субъекта естественной
монополии или оператора связи.
До 01.01.2025 публичный сервитут может
быть установлен без предоставления правоустанавливающих документов на линейный
объект на основании декларации о таком объекте недвижимости.