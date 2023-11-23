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четверг, 23 ноября 2023 г.

Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

 Дорогие читатели!

В преддверии даты памяти – 100-летия со дня смерти Владимира Ильича Ленина – Центральный Комитет КПРФ подготовил обращение ко всем гражданам России. От нас и нашего выбора, нашей активной позиции напрямую зависит и наше будущее, и будущее наших детей. Гений великого Ленина уже второе столетие осеняет нашу страну своими открытиями и выдающимся подвигом. Жизнь доказывает, что время не преграда для истинно великих идей. Со дня появления «Манифеста Компартии» прошло уже 175 лет, но идеи Маркса и Энгельса, подхваченные и блестяще реализованные Лениным, не забыты. Он ясно понимал законы развития и верил в революционное творчество масс. Успех ленинского успеха в построении государства опирался на преобразование экономической жизни страны на плановых основах. И сейчас КПРФ продолжает идеи великого вождя мировой революции. Сегодняшние коммунисты обобщают лучшую практику управления и созидания, добиваются успешного опыта развития экономике в своих регионах, на народных предприятиях, областях, руководимых членами КПРФ. По-прежнему наиважнейшим делом для сегодняшних коммунистов является сплочение общества и мобилизация ресурсов, сил и средств для победы над теми, кто объявил войну русскому миру.

Капитализм в нашем государстве все более показывает свой неприглядный оскал. Наиболее ярко это можно видеть при обсуждениях и принятии главного финансового документа страны – бюджета. Бодрые рапорты о выделении многочисленных миллиардов на ряд направлений, в том числе и социальных, совершенно не покрывают необходимость их поддержания и развития. Например, снова ожидается сокращение финансирования на дополнительное образование и маткапитала, только одна треть нуждающихся детей обеспечиваются социальными пособиями, но единороссы не поддерживают увеличение бюджетных средств на эти цели. Зато яро поднимаются вопросы о запрете абортов. Вот они двойные стандарты: создать условия для достойной жизни матери и ребенка – не желают, а в приказном порядке увеличить демографический рост – очень нужно. Значит нужно сделать виноватыми в этом врачей и женщин? В этом вопросе разбирались в нашем материале «Бюджетные игры в демографию».

Кстати, принятие местного крымского бюджета также не за горами. Накануне в Госсовете Республики прошли ускоренные слушания в режиме выступления спикеров не более трех минут. Первый секретарь КРО КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГС РК Сергей Богатыренко обратился к народным избранникам с предложениями о более скрупулезном распределении бюджетных средств на те направления крымской экономики, которые действительно сейчас необходимо развивать с тем, чтобы в дальнейшем Крым смог стать самодостаточным и высокодоходным регионом, в части поступления собственных средств в бюджет.

В нашей традиционной рубрике хороших новостей, произошедших за последние две недели в России, много интересных и радостных событий. Нам действительно есть чем гордиться. Среди них робко, но все же начинают появляться и крымские достижения. Читайте, будет интересно.

Также в этом номере наш постоянный автор Николай Готовчиков, рассуждает о школьном воспитании посредством беседы, его важности и необходимости тесного сотрудничества школьного сообщества с музеями, библиотеками. Поднимает вопрос о более глубоком изучении не только городов, но и сел, регионов, в которых живут и учатся ребята.

Помимо затронутых нами вопросов, на страницах этого номера мы расскажем о работе и жизни молодежи, первом шахматном турнире и других событиях, касающихся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно.

 

Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

 

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»

 

 

 