Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие читатели!
В преддверии даты памяти – 100-летия со дня смерти Владимира
Ильича Ленина – Центральный Комитет КПРФ подготовил обращение ко всем гражданам
России. От нас и нашего выбора, нашей активной позиции напрямую зависит и наше
будущее, и будущее наших детей. Гений великого Ленина уже второе столетие
осеняет нашу страну своими открытиями и выдающимся подвигом. Жизнь доказывает,
что время не преграда для истинно великих идей. Со дня появления «Манифеста Компартии»
прошло уже 175 лет, но идеи Маркса и Энгельса, подхваченные и блестяще
реализованные Лениным, не забыты. Он ясно понимал законы развития и верил в
революционное творчество масс. Успех ленинского успеха в построении государства
опирался на преобразование экономической жизни страны на плановых основах. И
сейчас КПРФ продолжает идеи великого вождя мировой революции. Сегодняшние коммунисты
обобщают лучшую практику управления и созидания, добиваются успешного опыта
развития экономике в своих регионах, на народных предприятиях, областях,
руководимых членами КПРФ. По-прежнему наиважнейшим делом для сегодняшних
коммунистов является сплочение общества и мобилизация ресурсов, сил и средств
для победы над теми, кто объявил войну русскому миру.
Капитализм в нашем государстве все более показывает свой неприглядный оскал. Наиболее ярко это можно видеть при обсуждениях и принятии главного финансового документа страны – бюджета. Бодрые рапорты о выделении многочисленных миллиардов на ряд направлений, в том числе и социальных, совершенно не покрывают необходимость их поддержания и развития. Например, снова ожидается сокращение финансирования на дополнительное образование и маткапитала, только одна треть нуждающихся детей обеспечиваются социальными пособиями, но единороссы не поддерживают увеличение бюджетных средств на эти цели. Зато яро поднимаются вопросы о запрете абортов. Вот они двойные стандарты: создать условия для достойной жизни матери и ребенка – не желают, а в приказном порядке увеличить демографический рост – очень нужно. Значит нужно сделать виноватыми в этом врачей и женщин? В этом вопросе разбирались в нашем материале «Бюджетные игры в демографию».
Кстати, принятие местного крымского бюджета также не за
горами. Накануне в Госсовете Республики прошли ускоренные слушания в режиме
выступления спикеров не более трех минут. Первый секретарь КРО КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в ГС РК Сергей Богатыренко обратился к народным
избранникам с предложениями о более скрупулезном распределении бюджетных
средств на те направления крымской экономики, которые действительно сейчас необходимо
развивать с тем, чтобы в дальнейшем Крым смог стать самодостаточным и
высокодоходным регионом, в части поступления собственных средств в бюджет.
В нашей традиционной рубрике хороших новостей, произошедших
за последние две недели в России, много интересных и радостных событий. Нам
действительно есть чем гордиться. Среди них робко, но все же начинают появляться
и крымские достижения. Читайте, будет интересно.
Также в этом номере наш постоянный автор Николай Готовчиков,
рассуждает о школьном воспитании посредством беседы, его важности и
необходимости тесного сотрудничества школьного сообщества с музеями,
библиотеками. Поднимает вопрос о более глубоком изучении не только городов, но и
сел, регионов, в которых живут и учатся ребята.
Помимо затронутых нами вопросов, на страницах этого номера
мы расскажем о работе и жизни молодежи, первом шахматном турнире и других событиях,
касающихся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом,
читайте – будет интересно.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы
надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»