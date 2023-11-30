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четверг, 30 ноября 2023 г.

Что делать, если мошенники взломали профиль на Госуслугах

Для начала попробуйте сбросить старый пароль с помощью почты или по номеру телефона. Для этого на странице авторизации выберите «Восстановить». Затем введите телефон или e-mail и номер одного из документов: паспорта, ИНН или СНИЛС.

Не получилось войти с помощью номера телефона? Попробуйте вариант с адресом электронной почты. И наоборот.

Или восстановите доступ в одном из центров обслуживания клиентов «Госуслуг» (https://map.gosuslugi.ru/?layer=co).

Доступ удалось восстановить. Что нужно проверить?

Когда аккаунт снова в ваших руках, важно перекрыть мошенникам доступ к вашему профилю, а также выяснить, какие именно данные их интересовали.

1. Первым делом зайдите в своем профиле в раздел «Безопасность». В подразделах «Мобильные приложения» и «Действия в системе» выйдите из аккаунта со всех устройств, кроме того, которым вы сейчас пользуетесь.

2. Проверьте, правильно ли указаны телефон и почта в графе «Учетная запись». Поменяйте телефон на свой. Если у вас стандартная или упрощенная учетная запись, для смены номера потребуется ввести код подтверждения, который придет в СМС от портала.

3. В разделе «Безопасность» в подразделе «Действия в системе» посмотрите, на каких ресурсах проходили авторизации через ваш профиль. Например, злоумышленники могли использовать ваш аккаунт для входа в личный кабинет банка или микрофинансовой организации МФО. В таком случае срочно свяжитесь с финансовой организацией. Скажите, что ваш профиль взломали. Выясните, что происходило с вашими счетами за последнее время и не появилось ли у вас новых кредитов и займов.

4. Сообщите о случившемся в техподдержку «Госуслуг» и в полицию.

Передайте все известные вам подробности: время взлома, чужие контактные данные, которые появились в аккаунте вместо ваших. Сохраните копию заявления в полицию и талон-уведомление о его приеме. Если мошенники наберут долгов на ваше имя, будет проще доказать, что займы брали не вы.

5. Периодически проверяйте свою кредитную историю – данные обо всех ссудах на ваше имя. Так вы быстро узнаете, если мошенникам все-таки удастся взять займы на ваше имя, и сможете их оспорить.

Чтобы предотвратить взлом профиля в дальнейшем, задайте сложный пароль и не забывайте время от времени обновлять его.

 

Помощник прокурора района О. В. Космацкая

Заместитель прокурора района С.А. Костюков