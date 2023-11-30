Что делать, если мошенники взломали профиль на Госуслугах

Для начала попробуйте сбросить старый пароль с помощью почты или по номеру телефона. Для этого на странице авторизации выберите «Восстановить». Затем введите телефон или e-mail и номер одного из документов: паспорта, ИНН или СНИЛС.
Не получилось войти с помощью номера телефона?
Попробуйте вариант с адресом электронной почты. И наоборот.
Или восстановите доступ в одном из центров
обслуживания клиентов «Госуслуг» (https://map.gosuslugi.ru/?layer=co).
Доступ удалось восстановить. Что нужно проверить?
Когда аккаунт снова в ваших руках, важно перекрыть
мошенникам доступ к вашему профилю, а также выяснить, какие именно данные их
интересовали.
1. Первым делом зайдите в своем профиле в раздел
«Безопасность». В подразделах «Мобильные приложения» и «Действия в системе»
выйдите из аккаунта со всех устройств, кроме того, которым вы сейчас
пользуетесь.
2. Проверьте, правильно ли указаны телефон и почта в
графе «Учетная запись». Поменяйте телефон на свой. Если у вас стандартная или
упрощенная учетная запись, для смены номера потребуется ввести код
подтверждения, который придет в СМС от портала.
3. В разделе «Безопасность» в подразделе «Действия в
системе» посмотрите, на каких ресурсах проходили авторизации через ваш профиль.
Например, злоумышленники могли использовать ваш аккаунт для входа в личный
кабинет банка или микрофинансовой организации МФО. В таком случае срочно
свяжитесь с финансовой организацией. Скажите, что ваш профиль взломали. Выясните,
что происходило с вашими счетами за последнее время и не появилось ли у вас
новых кредитов и займов.
4. Сообщите о случившемся в техподдержку «Госуслуг» и
в полицию.
Передайте все известные вам подробности: время взлома,
чужие контактные данные, которые появились в аккаунте вместо ваших. Сохраните
копию заявления в полицию и талон-уведомление о его приеме. Если мошенники
наберут долгов на ваше имя, будет проще доказать, что займы брали не вы.
5. Периодически проверяйте свою кредитную историю –
данные обо всех ссудах на ваше имя. Так вы быстро узнаете, если мошенникам
все-таки удастся взять займы на ваше имя, и сможете их оспорить.
Чтобы предотвратить взлом профиля в дальнейшем,
задайте сложный пароль и не забывайте время от времени обновлять его.
Помощник прокурора
района О. В. Космацкая
Заместитель прокурора района С.А. Костюков