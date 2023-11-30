РАЗДОЛЬНЕНСКИЕ КОММУНИСТЫ НЕ ПЕРЕСТАЮТ ПОМОГАТЬ УЧАСТНИКАМ СВО

В очередной поездке в зону СВО член КПРФ Эдуард Мищун передал, вместе с гуманитарной помощью, военнослужащим Знамя Победы и шевроны с изображением флага СССР.
По поручению Геннадия Андреевича Зюганова наши защитники были отмечены юбилейными медалями.
Нужно отметить, что не смотря на то, что являясь рядовыми коммунистами мы всегда ощущаем помощь Центрального Комитета КПРФ.
Приятно, что среди участников СВО мы часто встречаем людей, которые положительно оценивают поддержку от КПРФ.
Победа будет за нами!
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