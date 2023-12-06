Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 144-й годовщине дня рождения И.В. Сталина 21 декабря 2023 г.

- За социалистическое возрождение и светлое будущее Великой России!
- Ленин – Сталин – Социализм - Победа!
- Сталин - основоположник победной славы и могущества Отечества!
- Наша цель - социализм, наш символ - Красное Знамя Победы!
- Жить, сверяясь со Сталиным - значит быть патриотом, жить и
работать во благо народа и Отечества!
- Сталин с нами - в наших мыслях, делах и поступках!
- Наследие Сталина и
социализм - оружие, разящее недругов России!
- Защитим историю СССР от злобной вражеской лжи "пятой
колонны"!
- Новыми свершениями продолжим подвиг героев сталинских
пятилеток!
- За смену курса внутренней политики государства! За
"левый поворот"!
- За свободный труд и социальную справедливость!
- Под Красным знаменем Ленина и Сталина - на борьбу против
олигархического господства!
- Возродим экономический суверенитет Отечества!
- Сталинский опыт индустриализации - в основу Программ
государственного переустройства!
- Экономической Программе КПРФ "Победа" и бюджету
развития - статус государственных!
- Слава советскому народу-победителю фашизма!
- За Сталинград! Вернем городу-герою его великое имя!
- За освобождение Украины от неонацизма и рабской
зависимости от США!
- Цели военно-политической операции - будут достигнуты!
- Братскому Союзу славянских народов России, Украины и
Беларуси - быть!
- Российскому воинству - достойную поддержку государства!
- За СССР! За Сильную Справедливую Социалистическую Родину!
- За КПРФ - значит за патриотизм и власть народа!
- Наше дело правое - Победа будет за нами!