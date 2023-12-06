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среда, 6 декабря 2023 г.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 144-й годовщине дня рождения И.В. Сталина 21 декабря 2023 г.

 - За социалистическое возрождение и светлое будущее Великой России!

- Ленин – Сталин – Социализм - Победа!

- Сталин - основоположник победной славы и могущества Отечества!

- Наша цель - социализм, наш символ - Красное Знамя Победы!

- Жить, сверяясь со Сталиным - значит быть патриотом, жить и работать во благо народа и Отечества!

- Сталин с нами - в наших мыслях, делах и поступках!

- Наследие Сталина  и социализм - оружие, разящее недругов России!

- Защитим историю СССР от злобной вражеской лжи "пятой колонны"!

- Новыми свершениями продолжим подвиг героев сталинских пятилеток!

- За смену курса внутренней политики государства! За "левый поворот"!

- За свободный труд и социальную справедливость!

- Под Красным знаменем Ленина и Сталина - на борьбу против олигархического господства!

- Возродим экономический суверенитет Отечества!

- Сталинский опыт индустриализации - в основу Программ государственного переустройства!

- Экономической Программе КПРФ "Победа" и бюджету развития - статус  государственных!

- Слава советскому народу-победителю фашизма!

- За Сталинград! Вернем городу-герою его великое имя!

- За освобождение Украины от неонацизма и рабской зависимости от США!

- Цели военно-политической операции - будут достигнуты!

- Братскому Союзу славянских народов России, Украины и Беларуси - быть!

- Российскому воинству - достойную поддержку государства!

- За СССР! За Сильную Справедливую Социалистическую Родину!

- За КПРФ - значит за патриотизм и власть народа!

- Наше дело правое - Победа будет за нами!