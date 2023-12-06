РАЗГОВОР С МОЛОДЕЖЬЮ О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ

В преддверии Дня добровольца (волонтёра) в России в МБОУ "Мазанская школа" приехали депутат ГС РК Илья Донченко вместе с активным добровольцем Эдуардом Мищуном. Там они познакомились с Добровольческим отрядом "Сердце Мазанки".
Гости рассказали ребятам о добровольческой помощи, которую регулярно оказывают участникам СВО. В ответ услышали о волонтерский деятельности добровольческого отряда. Ребята несмотря на юный возраст полностью отдаются своему делу. В их арсенале уже есть субботники, помощь ветеранам, письма и печенья солдатам и много другое.
«Такую активность мы не смогли не отметить, поэтому Добровольческий отряд "Сердце Мазанки" был награжден памятной медалью "В ознаменование столетия образования СССР". Также ребята получили в подарок Знамя Победы и военный шеврон», – рассказал Илья Донченко.
«Такую активность мы не смогли не отметить, поэтому Добровольческий отряд "Сердце Мазанки" был награжден памятной медалью "В ознаменование столетия образования СССР". Также ребята получили в подарок Знамя Победы и военный шеврон», – рассказал Илья Донченко.
А 5 декабря в ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» состоялся круглый стол на тему: "Мы-волонтеры". Илья Донченко рассказал о добровольческой деятельности, которую крымские коммунисты осуществляют при поддержке руководителя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и показал ребятам небольшую подборку с поездок на новые территории.
"Добровольчество – это великое благо, совершаемое по зову сердца и требованию души. В последнее время стремление молодёжи творить добро, проявляя неравнодушие к чужой беде, приобрело огромные масштабы. И это замечательно: ведь, только имея доброе сердце, можно ощутить себя настоящим человеком", - отметил депутат-коммунист.
Напомним, что День добровольца в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом Президента РФ от 27 ноября 2017 года.
Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.
"Добровольчество – это великое благо, совершаемое по зову сердца и требованию души. В последнее время стремление молодёжи творить добро, проявляя неравнодушие к чужой беде, приобрело огромные масштабы. И это замечательно: ведь, только имея доброе сердце, можно ощутить себя настоящим человеком", - отметил депутат-коммунист.
Напомним, что День добровольца в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом Президента РФ от 27 ноября 2017 года.
Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.