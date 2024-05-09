Поздравление Геннадия Зюганова с Днем Победы!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Примите
мои самые сердечные поздравления с Днем Победы советского народа в Великой
Отечественной войне!
Победа
Советского Союза была не «стечением обстоятельств». 9 мая 1945 года — закономерное
продолжение Великой Октябрьской социалистической революции. Ленинско-сталинская
национальная политика сплотила народы страны в дружную семью — СССР. «Броню»
Победы выковали достижения Советской власти: индустриализация, коллективизация,
культурная революция. С этой бронёй металла и силой человеческих душ не
справилась фашистская орда, подчинившая почти всю Европу.
Социалистическую
Отчизну защищали все: идущие в атаку солдаты, женщины на пашне, старики и
подростки у станков. Под руководством большевистской партии они вели борьбу за
свободу, правду и справедливость. И они знали, что города и села, заводы и
фабрики, школы и музеи будут восстановлены из руин, продолжат служить им и их
детям.
Мы
помним и чтим символы героизма советского народа. Закопчённые стены Брестской
крепости. Призыв политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда –
позади Москва». Самопожертвование Зои Космодемьянской и Александра
Матросова. Красный стяг над поверженным Рейхстагом. Ленинский Мавзолей, принимавший
Парад Победы.
Сегодня
Россия вновь переживает суровые испытания. Наследники нацизма разжигают
братоубийственную войну русских и украинцев. Наша задача — встать на пути
реваншистов, защитить Великую Победу, одолеть натовский фашизм.
Кланяемся
всем, кто отстоял наше право на жизнь — фронтовикам, труженикам тыла, детям
войны. В вашу честь мы встаём в колонны «Бессмертного полка». Ваш пример
вдохновляет тех, кто сражается за мир и будущее Отчизны на полях Новороссии.
Будем
достойны памяти героев-антифашистов!
Красное
Знамя — наш компас для новых свершений!
С
Днём Великой Победы!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ