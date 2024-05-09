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четверг, 9 мая 2024 г.

Поздравление Геннадия Зюганова с Днем Победы!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

                                         Дорогие товарищи!

 

Примите мои самые сердечные поздравления с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Для всех нас эта священная дата стала символом стойкости и мужества наших отцов и дедов. Подвиг Красной Армии и советского народа в годы схватки с фашизмом остановил человечество в шаге от пропасти. Великая Победа 1945-го принесла мир планете и защитила независимость нашей Родины.

Победа Советского Союза была не «стечением обстоятельств». 9 мая 1945 года — закономерное продолжение Великой Октябрьской социалистической революции. Ленинско-сталинская национальная политика сплотила народы страны в дружную семью — СССР. «Броню» Победы выковали достижения Советской власти: индустриализация, коллективизация, культурная революция. С этой бронёй металла и силой человеческих душ не справилась фашистская орда, подчинившая почти всю Европу.

Социалистическую Отчизну защищали все: идущие в атаку солдаты, женщины на пашне, старики и подростки у станков. Под руководством большевистской партии они вели борьбу за свободу, правду и справедливость. И они знали, что города и села, заводы и фабрики, школы и музеи будут восстановлены из руин, продолжат служить им и их детям.

Мы помним и чтим символы героизма советского народа. Закопчённые стены Брестской крепости. Призыв политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Самопожертвование Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Красный стяг над поверженным Рейхстагом. Ленинский Мавзолей, принимавший Парад Победы.

Сегодня Россия вновь переживает суровые испытания. Наследники нацизма разжигают братоубийственную войну русских и украинцев. Наша задача — встать на пути реваншистов, защитить Великую Победу, одолеть натовский фашизм.

Кланяемся всем, кто отстоял наше право на жизнь — фронтовикам, труженикам тыла, детям войны. В вашу честь мы встаём в колонны «Бессмертного полка». Ваш пример вдохновляет тех, кто сражается за мир и будущее Отчизны на полях Новороссии.

 

Будем достойны памяти героев-антифашистов!

Красное Знамя — наш компас для новых свершений!

С Днём Великой Победы!

 

Геннадий Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ