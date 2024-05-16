Вышел очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Закончилась череда майских праздников, самым главным, из которых для всей нашей необъятной страны был, несомненно, День Победы. И это не случайно — самым большим злом человечества является фашизм. Наши отцы и деды достойно сумели справиться с нацизмом и фашизмом. Хотя за это была заплачена слишком высокая цена — фактически, война прошлась по всем. Для многих людей, и не только в нашей стране, и сегодня это главный праздник на планете. Но мы опять отмечаем этот праздник в военных условиях. Нацисты, фашисты, бандеровцы, англосаксы, натовцы объявили войну всему Русскому миру. Всеобщей задачей является необходимость отстоять нашу идентичность, независимость, целостность и приверженность к традиционным ценностям. Для того, чтобы побеждать, надо сплачивать общество и опираться на всю нашу историю.
Недавно прошла инаугурация Президента России и был утвержден новый состав Правительства Российской Федерации. Далеко не все выдвинутые кандидатуры были поддержаны коммунистами. Все понимают, что у нас множество нерешенных проблем в разных сферах, с которыми предыдущее правительство не справилось, и сейчас эти же чиновники снова займут старые кресла. По этим вопросам свое мнение высказал Председатель Центрального Комитета КПРФ Геннадий Зюганов и руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК Сергей Богатыренко. Рекомендуем ознакомиться с данными материалами.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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«Коммунист Крыма»