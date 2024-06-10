В Госдуме открылась выставка "10 лет в родной гавани".

Экспозиция посвящена 10-летию воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. В церемонии открытия выставки принял участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что юбилейная дата отмечается в условиях жестокого противостояния России с глобальным западом. Говоря о Крымской весне 2014-го, Геннадий Зюганов отметил, что подвиг Крыма и Севастополя связан, прежде всего, с политической волей, мужеством граждан и воинов. Сегодня России снова приходится отстаивать свою государственность и суверенитет, сообщает канал Красная Линия.
В завершение мероприятия Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов вручил юбилейные медали участникам встречи, внесшим значительный вклад в воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Среди награждённых – лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.