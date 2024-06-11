ЖДЕМ ФИНАЛ!

9 июня в зале Хореографического центра «Радость» в г. Севастополе состоялся Межрегиональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». Участники конкурса съехались со всех уголков Крыма, что бы посоревноваться в своем сценическом мастерстве. В этом году на межрегиональном этапе были представлены города Симферополь, Севастополь, Феодосия, Евпатория, Ялта, а так же Белогорский, Нижнегорский, Кировский, Сакский, Раздольненский и Черноморский районы. Всего же участие в местных отборочных этапах приняло более 600 детей.
Все участники межрегионального этапа являются победителя муниципальных отборочных туров. Открыл конкурс региональный куратор конкурса по городу Севастополю Александр Крылов, который поприветствовал всех участников и поздравил с участием в данном этапе конкурса. Затем участникам и гостям было представлено жюри конкурса, в состав которого вошли: Диана Лиманская – певица, актриса театра и кино, лауреат международных вокальных конкурсов, основатель школы ораторского мастерства "Ораториум", режиссер-постановщик Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля Талантов" (г. Москва) – Председатель жюри; Виталий Таганов – заслуженный артист Российской Федерации и Украины; Илья Домбровский – заслуженный артист Республики Крым, артист Севастопольского театра им. Б. Лавринева Черноморского флота РФ; Ксения Рожнова – балетмейстер современной хореографии, руководитель Хореографического коллектива «Бригантина» Севастопольского дома офицеров флота; Корешкова Людмила - Генеральный директор АНО Центр развития культурных инициатив "Новые возможности", Сергей Курочкин – заслуженный артист Республики Крым, рекордсмен Украины по количеству написанных песен, Алена Пастухова – председатель Севастопольского городского отделения Всероссийского союза женщин «Надежда России». В свою очередь члены жюри так же поприветствовали участников и пожелали им удачи в конкурсе.Смотр конкурсных работ длился более четырех часов и состоял из 50 номеров. Перед награждением участников и лауреатов конкурса поздравили почетные гости фестиваля – заместитель председателя Законодательного собрания г. Севастополя, первый секретарь Севастопольского городского комитета КПРФ В. М. Пархоменко
- Мне очень приятно, что Крым и Севастополь всегда принимают самое активное участие в нем и наши коллективы, исполнители представляют наши регионы на гала-концерте в Москве. Победители есть и сегодня. Мои самые добрые поздравления адресованы им. Не зазнавайтесь, победа очень коварная штука, которая требует постоянного совершенствования и подтверждения ваших талантов и возможностей. Будут и те, кто сегодня огорчится результатами, но не надо сильно переживать по этому поводу, если сделаете правильные выводы, еще больше отточите свое мастерство, то очень скоро станете победителями! Особые слова благодарности сегодня адресованы родителям, бабушкам, дедушкам, они не только болельщики, они и наставники, и спонсоры. Это большое счастье, что ваши родители поддерживают вас в ваших стремлениях, в исполнении вашей мечты, приобщают вас к великому – к искусству! Спасибо всем за участие! Всем крепкого здоровья, мира и процветания, - сказал Василий Пархоменко.
Заместитель председателя Херсонской областной думы, первый Секретарь Херсонского областного комитета КПРФ Р. Л. Замалетдинов так же обратился к участникам с приветственным словом – «Земля талантов» впервые прошла в этом году в Херсонской области и стала первым очным Всероссийским детским мероприятием». Затем для подведения итогов на сцену была приглашена председатель жюри Диана Лиманская. Итоги конкурса распределились следующим образом:
В номинации «Хореография»
1 место
(7-10 лет): Детская хореографическая студия "Задоринка" (г.Севстополь)
(11-14 лет): Хореографический ансамбль "Вербена" (г. Симферополь)
(15-17 лет): Хореографический коллектив "Самоцветы" (Белогорский район)
2 место
(7-10 лет): Студия детского развития "Арт-Вет" (г. Симферополь)
(11-14 лет): Танцевальный коллектив "Оазис" (Белогорский район)
(15-17 лет): Территория Балета Виктории Холодовой (г. Севастополь)
3 место
(11-14 лет): Хореографический ансамбль "Тополёк" (г. Севастополь)
(15-17 лет) Ансамбль фольклорной крымско-татарской культуры "Къара-Дагъ" (г. Феодосия);
В номинации «Вокал»
1 место
(7-10 лет): Брагина Виктория (г. Евпатория)
(11-14 лет): Колесникова Мария (Сакский раон)
(15-17 лет): Воронов Ярослав (г. Севастополь)
(15-17 лет): Нечаев Александр (г. Симферополь)
2 место
(7-10 лет): Дудченко Варвара (Черноморский раон)
(7-10 лет): Сивкова Александра (г. Евпатория)
(11-14 лет): Педан Леокадия (г. Симферополь)
(15-17 лет): Жолудович Ева (г. Севастополь)
3 место
(7-10 лет): Дуэт Гудов Никита и Давтян Милана (Сакский район)
(7-10 лет): Прошина Полина (г. Севастополь)
(11-14 лет): Коссек Алика (г. Севастополь)
(11-14 лет): Образцовый вокальный ансамбль "Маленький Принц" (г. Севастополь)
(15-17 лет): Студия вокала "PRO песни" (г. Севастополь)
В номинации «Художетвенное чтение»
1 место
(7-10 лет): Рябцева Дарья (Белогорский район)
(11-14 лет): Поволоцкий Даниил (г. Севастополь)
(15-17 лет): Качаев Вадим (г. Феодосия)
2 место
(7-10 лет): Ведмедь Оксана (г. Феодосия)
(11-14 лет): Черноусова Екатерина (г. Севастополь)
(15-17 лет): Семёнова Ирина (г. Севастополь)
3 место
(7-10 лет): Бондаренко Екатерина (г. Севастополь)
(11-14 лет): Кишлалы София (Красногвардейский район)
(15-17 лет): Ручкина София (г. Симферополь)
Республиканский оргкомитет конкурса поздравляет всех лауреатов с заслуженными наградами!
Ну а кто же будет представлять Республику Крым в финале конкурса – решит центральный оргкомитет «Земли талантов» после завершения всех региональных смотров и дистанционного этапа конкурса.
Всем же остальным участникам мы желаем не отчаиваться на достигнутом, ведь как известно – дорогу осилит идущий! В следующем году у нас будет свой небольшой юбилей – десятилетие «Земли талантов» в Крыму, и конечно же, мы постараемся отметить его ярко, поэтому мы не прощаемся, а говорим всем ДО СВИДАНИЯ!)
Пресс-служба Земля талантов - Крым