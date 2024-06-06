Коммунисты Симферополя возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в честь его 225-летия

На одной из центральных улиц города, носящей имя Александра Сергеевича Пушкина, сегодня состоялось праздничное мероприятие, посвященное 225 годовщине со дня рождения великого русского поэта, а также празднования Дня русского языка.
К памятнику Пушкину пришли почитатели его таланта, в числе которых были активисты Симферопольского ГО и Крымского РО КПРФ, общественных организаций Союз советских офицеров, ВЖС Надежда России, горожане и школьники, и возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину.
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко поздравил всех собравшихся с Днем русского языка, отметив важность его изучения и понимания для консолидации всего русского народа. В свою очередь, первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко напомнил, что коллективный Запад сейчас объявил войну всему Русскому миру и только от того насколько мы будем объединены, спаяны вместе, зависит не только наша победа, но и будущее всей страны. Поэтому именно по инициативе КПРФ 13 лет назад и был учрежден праздник – День русского языка, который намеренно приурочили к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Алые гвоздики легли ногам бронзового Пушкина, как дань уважения к его бессмертному таланту и великим стихам!