СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: «Единение нации, в первую очередь, зависит от того, насколько люди понимают друг друга, в какой степени их моральные и духовные ценности схожи»

Об этом первый секретарь КРО КПРФ сказал на мероприятии, посвященном празднованию Дня русского языка и 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, которое состоялось 6 июня в Симферополе.
У памятника великому русскому поэту собрались почитатели его таланта, в числе которых были активисты Симферопольского ГО КПРФ, общественных организаций Союз советских офицеров, ВЖС Надежда России, горожане и школьники, и возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину.
Сергей Богатыренко поздравил всех в Днем русского языка, отметив, что «один из самых богатых, красивейших и сложнейших языков мира – наш, русский язык – он позволяет нам хранить свою историю и культуру, развивать науку и искусство, быть теми, кто мы есть, и делиться со всем миром многогранностью русской души».
По мнению депутата-коммуниста, тщательное и глубокое изучение русского языка и литературы, начиная со школьной скамьи, является залогом становления сильной, думающей, разносторонней личности.
«Считаю, что сейчас необходимо увеличить часы на изучение русского языка и литературы, обеспечив наших детей систематизированными, глубокими знаниями по этим предметам. Эти знания станут основой для нового, умного и разносторонне развитого молодого поколения! – подчеркнул Сергей Богатыренко. – Русский язык, как живой организм, меняется и становится другим, подстраиваясь под новые времена и современные требования. Это логичный и естественный процесс. Тем не менее, ничто не заменит красоту слога и виртуозность владения русским языком классиков литературы. Мы должны беречь и развивать русский язык и культуру, гордиться тем, что мы наследники Пушкина и Ломоносова, Островского и Маяковского».
Напомним, что праздник День русского языка появился всего несколько лет назад по инициативе Коммунистической партии РФ, но он уже стал неотъемлемой частью новейшей истории России, повышения самосознания, патриотичности и гордости всего русского мира.