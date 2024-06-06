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четверг, 6 июня 2024 г.

Пьяная женщина-водитель лишилась прав и машины

 Железнодорожным районным судом г. Симферополя вынесен приговор в отношении жительницы г. Севастополя, гражданки Г., 1998 г.р. которая управляла автомобилем в состоянии опьянения, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Приговором суда установлено, гражданка Г., в мае 2023 года находясь в             г. Симферополе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, села за руль принадлежащего ей автомобиля марки «Хендэ Солярис», привела его в движение и начала им управлять. Однако незаконные и противоправные действий данной гражданки были пресечены сотрудниками ДПС на месте остановки транспортного средства по ул. Вильямсона в г. Симферополе, у которых имелись достаточные основания полагать что гражданка, управляя транспортным средством находилась в состоянии алкогольного опьянения. После чего, гражданка Г., на месте остановки отстранена сотрудниками ДПС от управления транспортным средством, и в дальнейшем отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, признав факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения.  

Действия осужденной квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.  

Подсудимая полностью признала вину в инкриминируемом преступлении.

Осужденной назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года.

Также, приговором суда автомобиль марки «Хендэ Солярис» принадлежащий осужденной, конфискован в собственность государства.

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение аналогичного наказания с конфискацией автомобиля.

Предварительное следствие по уголовному делу проводилось ОД ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю.

Приговор вступил в законную силу.

 

 

Помощник прокурора района Ю.А. Скляров

 