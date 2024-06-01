В САКСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ "ЗЕМЛИ ТАЛАНТОВ"

Настоящим праздником детства стал муниципальный этап конкурса «Земля талантов» прошедший 28 мая в доме культуры села Фрунзе Сакского района, в котором так же приняли участие юные таланты из Евпатории и Черноморского района!
«Сакский район впервые самостоятельно проводит у себя «Землю талантов» за девять лет существования конкурса в Крыму, и я уверен, что впредь это станет доброй традицией! Ну и поскольку так уж сложилось, что новичкам везет, то я думаю что те, кто участвует в нашем конкурсе сегодня, прекрасно выступят и на его межрегиональном этапе, поэтому я поздравляю наших участников с «дебютом» «Земли талантов» на сакской земле и желаю творческих побед!» – сказал в своем вступительном слове региональный куратор и председатель жюри – заслуженный артист РК Александр Чернышев. Затем ведущая – директор ДК с. Фрунзе Виктория Шаповал представила участникам и гостям конкурса жюри, в состав которого так же вошли:
- Сирота Юрий Григорьевич, Президент центра общественных инициатив «Крылья жизни»;
- Хуторной Сергей Сергеевич, режиссер молодежных театров, помощник регионального куратора ВКДЮТ «Земля талантов»;
- Шикало Екатерина Сергеевна, руководитель хореографических коллективов Фрунзенского ДК.
Конкурсанты представили на смотр 13 творческих работ в трех основных номинациях: вокал, хореография и художественное чтение.
После завершения конкурсных номеров для участников и зрителей была организована развлекательная программа в которой выступили ансамбль «Русский праздник» и шоу аниматоров с ростовыми куклами. Это был именно тот случай, когда для детей стало главным не победа, а участие в конкурсе, потому что все они остались довольны и счастливы.
В номинации «Вокал» лауреатами третьей степени стали Никитин Михаил (7-10 лет) и группа «Смузи-Бенд» (11-14 лет); второй степени – детский вокальный ансамбль «Лучшие подружки» (7-10 лет), вокальная студия «Надежда» и Акберова Илария (11-14 лет); представлять свой регион на межрегиональном этапе станут в данной номинации станут Брагина Виктория и Сивкова Александра (7-10 лет), Климова София и Колесникова Мария (11-14 лет), ставшие лауреатами первой степени.
В номинации «Хоереография» лауреатами третьей степени стал танцевальный коллектив «Импульс» в младшей и средней возрастных категориях, Горпинич Дарья стала лауреатам второй степени (11-14 лет);
В номинации «Художественное чтение» лауреатам третьей степени стал Билак Сергей.
Всем участникам конкурса во время награждения были вручены дипломы, грамоты и сувениры с логотипом «Земли талантов», а член жюри, Президент центра общественных инициатив «Крылья жизни», представитель Крымского республиканского отделения КПРФ поздравил ребят сладкими и мягкими подарками.
Оргкомитет конкурса выражает большую благодарность Юрию Сироте и Виктории Шаповал за помощь в организации и проведении муниципального этапа конкурса «Земля талантов» в Саксом районе.