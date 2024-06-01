Поздравление Г. А. Зюганова с Днем защиты детей

Дорогие ребята! Уважаемые родители!
1 июня мы отмечаем замечательный праздник – Международный день защиты детей. Детство – это самая радостная пора. Это время, когда мир кажется безграничным и полным чудес. По-настоящему счастливыми первые годы жизни были у советских мальчиков и девочек.
В СССР дети были единственным привилегированным классом. Символической была плата за ясли и детские сады. Бесплатным было образование и здравоохранение. Технические кружки и художественные коллективы, студии и Дворцы пионеров не только обеспечивали культурный досуг, но и с самых юных лет развивали таланты, открывали дорогу в науку и технику, в большой спорт и искусство.
Пионерская организация с юных лет прививала мальчишкам и девчонкам любовь к Родине, уважение к старшим, стремление к миру и дружбе между народами. Книги советских писателей Сергея Михалкова и Агнии Барто, Валентина Катаева и Аркадия Гайдара, Юрия Олеши и Николая Носова приобщали ребят к идеалам добра и справедливости, товарищества и коллективизма.
Каждая советская семья знала, что перед подросшим ребенком открыты все дороги и он может выбирать работу по желанию и способностям. Именно эта уверенность в завтрашнем дне, в справедливости и достойном будущем своих детей была основой успешного развития семьи и государства.
Сегодня для КПРФ защита материнства и детства, творческое развитие и оздоровление нового поколения являются важнейшими задачами. Наша партия продолжает советские традиции массового детского спорта. Мы проводим художественные конкурсы и фестивали, чтобы одаренные дети могли найти свой путь в жизни. В рамках нашего патриотического движения «Дети России – детям Донбасса» свыше 17 тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик отдохнули в оздоровительном лагере «Снегири». Мы прилагаем все усилия, чтобы дети нашей страны были здоровы, росли в крепких семьях и не знали лишений. И, что самое важное, мы настойчиво ведем борьбу за достойное будущее нашей Родины.
Сделаем же вместе всё, чтобы дети были счастливы. И пусть их улыбки озаряют мир, делают его светлее, добрее, чище!
С праздником вас, дорогие друзья и товарищи!
Счастья, добра и достойного будущего нашим детям!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов